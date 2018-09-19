Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Кремле сделали заявление о выходе Путина на пенсию
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Идентичные сестры-близнецы родили в один день
России предрекли дачный провал
23-летнюю чемпионку Европы Диану Каратееву нашли мертвой
Очевидец рассказал о нападении на Курском вокзале Преступник-рецидивист ранил кухонным ножом двух человек в зале ожидания
Сирия итоги за сутки: пленный террорист ИГ выдал США
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином - СМИ
Беременная Антонова заявила об уходе из театра
Опубликованное актером Назаровым видео вызвало резонанс
Шарапова не сможет выступить на турнирах в 2018-м
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
12Торжества в честь 70-летия КНДР
19:10 (мск), источник: РИА Новости

Путин пострелял из винтовки в парке «Патриот»

КУБИНКА, 19 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин осмотрел галерею для снайперской стрельбы стрелкового центра концерна «Калашников» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке и пострелял из винтовки.

Наверх
5
фотографий

Главе государства показали видеопрезентацию об открытии центра и создании в концерне подразделения интеграции, а также о новых принципах и подходах «Калашникова». Cпециалисты стрелкового центра продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.
После осмотра галереи президент пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и три раза попал в цель.

На экспозиции «Калашникова» также представлены предназначенный для ОМОН Росгвардии комплекс «Стена», бронемашина «Астейс» с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростную «Комету».

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Нижегородской области разбился МиГ-31
Трамп прокомментировал трагедию с Ил-20 в Сирии
Кремль поддержал решение ЦИК по выборам губернатора в Приморье
Губернатор Орлова попросила поддержки у народа
В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику
Власти снова озаботились карточными переводами россиян
В Новой Зеландии нашли медузу, похожую на «груду мышц»
Работодатели рассказали о самых нелепых собеседованиях
Три пациента умерли от рака после пересадки здоровых органов
Спорт
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов Тренеру «Локомотива» интересно только в Европе
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро) Новое – уже седьмое по счету – поколение Volkswagen Transporter будет построено на совершенно новой платформе
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
России предрекли дачный провал
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
Горячие темы на «Детях»
Cat Что будет в старости? 498
Ваше Величество Блондинка или брюнетка? 448
Vikki Сижу реву 317
Лошадь Фиолетовая О выброшенных домашних животных 183
Леди
6 самых известных темнокожих женщин в истории Рассказываем о выдающихся чернокожих женщинах XX века, которые поставили мир на колени.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь