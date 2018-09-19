Путин пострелял из винтовки в парке «Патриот»

Главе государства показали видеопрезентацию об открытии центра и создании в концерне подразделения интеграции, а также о новых принципах и подходах «Калашникова». Cпециалисты стрелкового центра продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.
После осмотра галереи президент пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и три раза попал в цель.
На экспозиции «Калашникова» также представлены предназначенный для ОМОН Росгвардии комплекс «Стена», бронемашина «Астейс» с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростную «Комету».