Путин пострелял из винтовки в парке «Патриот»

Главе государства показали видеопрезентацию об открытии центра и создании в концерне подразделения интеграции, а также о новых принципах и подходах «Калашникова». Cпециалисты стрелкового центра продемонстрировали Путину два экспериментальных образца винтовок.

После осмотра галереи президент пять раз выстрелил из винтовки СВЧ-308 по мишени с расстояния 600 метров и три раза попал в цель.