18 сентября 2018 г.
Автомобиль «нырнул» в бассейн во время урока вождения
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
Служба спасения округа Монтгомери в американском штате Мэриленд обнаружила автомобиль, стоящий в воде посреди городского бассейна.
Расследование показало, что авто очутилось в бассейне в результате неудачной парковки во время урока по вождению. Бассейн, к счастью, уже был закрыт до следующего сезона.
Пит Пирингер, представитель службы, сообщил в соцсетях, что в результате инцидента никто не пострадал. Оба человека, которые были в автомобиле, смогли выбраться самостоятельно. Это мужчина и женщина в возрасте 50−60 лет. Кто именно был за рулем, спасатель не уточнил.
Полиция Гейтерсберга расследует инцидент.
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