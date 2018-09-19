Автомобиль «нырнул» в бассейн во время урока вождения

Расследование показало, что авто очутилось в бассейне в результате неудачной парковки во время урока по вождению. Бассейн, к счастью, уже был закрыт до следующего сезона.

Пит Пирингер, представитель службы, сообщил в соцсетях, что в результате инцидента никто не пострадал. Оба человека, которые были в автомобиле, смогли выбраться самостоятельно. Это мужчина и женщина в возрасте 50−60 лет. Кто именно был за рулем, спасатель не уточнил.