Запретная связь: отберут ли у школьников телефоны
Запрет смартфонов в школах поддержали 73% россиян.
Запрет смартфонов в школах поддержали 73% россиян.
Смартфоны мешают процессу обучения в школах — в этом убеждены большинство россиян. Три четверти участников опроса ВЦИОМ считают, что без гаджетов дети станут лучше учиться, и поддерживают идею о запрете их использования во время занятий.
Согласно опубликованным данным, абсолютное большинство наших сограждан уверены, что в случае запрета на использование гаджетов во время школьных занятий успеваемость школьников резко возрастет.
«Три четверти опрошенных (73%) поддерживают идею о запрете использования смартфонов и других гаджетов во время занятий. По мнению 69% наших сограждан, благодаря подобным ограничениям использования электронных гаджетов в школах, дети станут лучше учиться. Две трети респондентов (69%) считают, что данный запрет должен распространяться на школьников всех возрастов», — привели данные специалисты ВЦИОМ на своем сайте.
Примечательно, что запрет телефонов на уроках одинаково поддерживают как родители школьников (73%), так и те, у кого нет детей школьного возраста (74%).
При этом чаще остальных за ограничение использования гаджетов в школьных классах высказались те родители, у чьих детей нет мобильного телефона — таких оказалось 81%.
«Сегодня практически все россияне, от мала до велика, постоянно находятся “на связи” благодаря тотальному распространению сотовых телефонов. Это явление некоторое время назад повсеместно рассматривалось как безусловное благо, свидетельство высокого социального статуса и дополнительная гарантия безопасности. Теперь, по мере обретения опыта “жизни в мобильной сети”, стали видны и ее негативные аспекты. Среди них — отвлечение внимания детей от учебного процесса на серфинг в интернете, общение в соцсетях и прочее. Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе», — прокомментировал данные опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Многие родители, поддерживающие запрет гаджетов, предлагают воплотить это ограничение так: лишить школьников телефонов на время учебы, но заменить их на ноутбуки с ограниченным доступом в соцсети.
«Да, в
Тогда дети имели бы доступ к ресурсам, необходимым для учебы, и не отвлекались", — рассказала «Газете.Ru» мама девятиклассницы Елена Купер.
Среди родителей немало и тех, кто отобрал бы телефоны у детей не только на уроках, но и на переменах. «Как нам сообщили на собрании, запрет не значит, что ребенок вообще остается без связи. Телефон лежит в портфеле без звука. Если нужно срочно позвонить, то, конечно, этого никто не запретит. А так им просто нельзя будет доставать телефон на уроках. Хотя я лично склоняюсь к тому, чтобы и на переменах не доставали. Реально, в школу заходишь, а там все сидят по стеночкам, уткнувшись в свои гаджеты. Никакого общения у детей нет. Скоро разучатся разговаривать», — высказалась Яна Швалева из Выборга.
Участница одного из
«Благами прогресса надо пользоваться, а не запрещать их. А детей нужно воспитывать. Мы на 20 лет старше, чем они, то есть из другого поколения. В нашей с вами жизни сотовые телефоны находятся примерно 50% времени, а вот у детей они в руках все 100%. Поэтому, как ни прискорбно, но против них мы динозавры, и нам не понять для чего и с какими целями они могут использовать сотовый телефон», — считает отец восьмиклассника Георгий Молоканов.
«Я обеими руками за то, чтобы школьники перестали использовать гаджеты на уроках. Одно дело, если бы они действительно занимались
Учитель английского языка столичной школы № 1253 Оксана Бердник, в свою очередь, уверена, что отсутствие телефонов на уроках поможет школьникам развивать мышление: они будут стараться думать сами, а не судорожно искать ответы в интернете, где, по ее мнению, 80% информации содержит ошибки. «Когда ученик настроен на то, что он в любом случае сможет найти ответы, у него даже мозг не включается, не запускаются естественные психофизические процессы», — считает Бердник.
Как ни странно, но сторонники запрета телефонов в школах нашлись и среди самих учеников. Некоторые уверены, что телефоны действительно иногда мешают учиться, и признают, что самим бороться с зависимостью сложно вдвойне.
«Если говорить чисто про учебные цели, то в школе есть учебники и учитель, которые дают по максимуму информации, то есть интернет не нужен на уроке. Как бы ни было тяжело привыкать к этому, но для сосредоточения внимания на уроке это могло бы быть очень полезно — самим отказаться от того, чтобы залезть в телефон лишний раз, очень трудно», — считает ученица 11 класса московской школы № 1365.
Однако юных противников реформы, несомненно, оказалось больше. Ребята уверены, что учителю достаточно просто попросить поставить гаджеты на беззвучный режим и убрать их в сумки, при это не устраивая скандал, если ученику срочно понадобится средство связи.
Так, ученица 9 класса столичной школы № 799 отметила, что бывают ситуации, когда нужно срочно выйти на связь с семьей.
При этом у родителей, которые, как правило, днем в будни находятся на работе, не всегда есть возможность позвонить — иногда общение с детьми зачастую происходит через мессенджеры:
«Я думаю, что самое правильное решение — просто не доставать лишний раз телефон из сумки на время урока. И учебе не мешает, и экстренная связь есть».
Среди ребят нашлись и те, для кого попытка отобрать телефон выглядит как посягательство на частную собственность.
«Я бы такому запрету совсем не обрадовался. Это ведь и права мои нарушает: телефон является моей собственностью, почему
Практика изоляции школьников от мобильных телефонов в последние годы активно обсуждается и в других странах. Так, запрет на гаджеты среди школьников был одним из предвыборных обещаний Эмманюэля Макрона, ставшего президентом Франции в мае 2017 года. По мнению министра народного образования
Впрочем, далеко не все французы тогда поддержали подобную инициативу. Некоторые парламентарии, среди которых в том числе представители республиканцев и соцпартии, неоднократно выступали против этого закона. Они считают его бесполезным и избыточным, поскольку во французском законодательстве уже есть аналогичные нормы.
При этом министр народного образования Франции полагает, что «новый текст создаст гораздо более прочную правовую основу и убережет школьников от зависимости от телефонов».
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