Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

«По итогам заседания Советом главных конструкторов одобрены предложения РКК “Энергия” по возвращению 4 октября 2018 года на пилотируемом корабле “Союз МС-08” экипажа МКС-55/56 в составе трех человек: Олега Артемьева, Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела», — сообщает пресс-служба.

Возвращение членов экипажа МКС произойдет в ранее запланированные сроки.

Кроме того, совет одобрил подготовку к запуску 11 октября 2018 года транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10С и доставке на МКС экипажа основной экспедиции МКС-57/58 в составе двух человек: россиянина Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга.

Первый заместитель генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимир Соловьев на заседании совета сообщил, что предстоящей экспедиции МКС-57 предстоит провести 50 экспериментов по российской программе научно-прикладных исследований, включая совместные с американскими и европейскими космическими агентствами, из них 44 космических эксперимента — c участием экипажа.