Психолог Адам Грант: рабочий день должен заканчиваться в 15 часов

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5 сентября издание Atlantic опубликовало статью «Почему школьные занятия заканчиваются на два часа раньше рабочего дня?» Автор написала, что эти два часа создают проблемы для родителей, поскольку с трех до пяти часов их дети часто остаются без присмотра, поэтому время занятий необходимо увеличить.

Грант прокомментировал эту статью: «Вместо того, чтобы делать занятия в школе дольше, лучше сократим рабочий день, чтобы он заканчивался в три часа дня».

Психолог добавил, что работники могут быть такими же креативными и продуктивными, если будут напряженно работать всего шесть часов в день вместо расслабленной работы в течение восьми часов.

Адам Грант — профессор Уортонской школы бизнеса. Он стал самым молодым профессором с пожизненным контрактом, без права увольнения администрацией, в истории США. В 2016 году его включили в список «40 до 40» журнала Fortune, в котором состоят самые влиятельные люди мира младше 40 лет.