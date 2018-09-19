Психолог Адам Грант: рабочий день должен заканчиваться в 15 часов
Рабочий день может быть продуктивнее, если будет заканчиваться в три часа дня. Такое мнение 19 сентября высказал американский психолог Адам Грант на своей странице Linkedin.
Рабочий день может быть продуктивнее, если будет заканчиваться в три часа дня. Такое мнение 19 сентября высказал американский психолог Адам Грант на своей странице Linkedin.
5 сентября издание Atlantic опубликовало статью «Почему школьные занятия заканчиваются на два часа раньше рабочего дня?» Автор написала, что эти два часа создают проблемы для родителей, поскольку с трех до пяти часов их дети часто остаются без присмотра, поэтому время занятий необходимо увеличить.
Грант прокомментировал эту статью: «Вместо того, чтобы делать занятия в школе дольше, лучше сократим рабочий день, чтобы он заканчивался в три часа дня».
Адам Грант — профессор Уортонской школы бизнеса. Он стал самым молодым профессором с пожизненным контрактом, без права увольнения администрацией, в истории США. В 2016 году его включили в список «40 до 40» журнала Fortune, в котором состоят самые влиятельные люди мира младше 40 лет.
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