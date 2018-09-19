Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ни один самолёт не уйдёт»: РФ угрожает Израилю за гибель Ил-20
Американка разогналась на велосипеде почти до 300 км/ч (видео)
Елизавета Боярская показала подросшего сына
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
Умерла 15-кратная чемпионка СССР по художественной гимнастике
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Сирия итоги за сутки: пленный террорист ИГ выдал США
Борющаяся с раком ведущая объявила о скорой смерти
Асмус, Гусева и Домогаров снимаются вместе: фото с площадки
Жена Эрнста снимается в сериале «Содержанки»
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином - СМИ
Беременная Антонова заявила об уходе из театра
Умерла 15-кратная чемпионка СССР по художественной гимнастике
Суд арестовал акции Грудинина
В Москве в ДТП пострадали «Гелик», «Бентли» и «Ламбо» (видео)
Как сильно в России скручивают пробег: есть ответ
В Москве собирают подписи против установки памятника Алабяну
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
19:26 (мск), источник: RTVi

Психолог Адам Грант: рабочий день должен заканчиваться в 15 часов

Рабочий день может быть продуктивнее, если будет заканчиваться в три часа дня. Такое мнение 19 сентября высказал американский психолог Адам Грант на своей странице Linkedin.

Наверх
Источник: кадр из видео TED

5 сентября издание Atlantic опубликовало статью «Почему школьные занятия заканчиваются на два часа раньше рабочего дня?» Автор написала, что эти два часа создают проблемы для родителей, поскольку с трех до пяти часов их дети часто остаются без присмотра, поэтому время занятий необходимо увеличить.

Грант прокомментировал эту статью: «Вместо того, чтобы делать занятия в школе дольше, лучше сократим рабочий день, чтобы он заканчивался в три часа дня».

Психолог добавил, что работники могут быть такими же креативными и продуктивными, если будут напряженно работать всего шесть часов в день вместо расслабленной работы в течение восьми часов.

Адам Грант — профессор Уортонской школы бизнеса. Он стал самым молодым профессором с пожизненным контрактом, без права увольнения администрацией, в истории США. В 2016 году его включили в список «40 до 40» журнала Fortune, в котором состоят самые влиятельные люди мира младше 40 лет.

Читайте также:

Глеб Павловский: «Избиратель чувствует, что его инвестиции в Путина обнулились, как сберкнижки в Советском Союзе»
Эмманюэль Макрон объявил о создании музея жертв терроризма
Кремль поддержал решение ЦИК по выборам губернатора в Приморье
В Австралии задержали подкладывавшего иглы в клубнику
Путин пострелял из винтовки в парке «Патриот» (видео)
Губернатор Орлова попросила поддержки у народа
Пользователи Сети узнали секрет игры из детства Duck Hunt
Три пациента умерли от рака после пересадки здоровых органов
Спорт
Загитова снялась с турнира в Словакии Российская фигуристка исключена из списка участников турнира
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро) Новое – уже седьмое по счету – поколение Volkswagen Transporter будет построено на совершенно новой платформе
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
Названы регионы России с самыми низкими расходами на ЖКХ
России предрекли дачный провал
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
История россиянки о жизни в Германии
Горячие темы на «Детях»
Cat Что будет в старости? 537
Ваше Величество Блондинка или брюнетка? 458
Vikki Сижу реву 320
Лошадь Фиолетовая О выброшенных домашних животных 230
Леди
6 самых известных темнокожих женщин в истории Рассказываем о выдающихся чернокожих женщинах XX века, которые поставили мир на колени.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь