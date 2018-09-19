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21:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Утвержден график выходных и праздничных дней на 2019 год

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений утвердила график выходных и праздничных дней на 2019 год. Документ публикуется на сайте правительства.

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Праздничные дни 5 и 6 января, выпадающие на выходные дни, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница).

День защитника Отечества 23 февраля, который будет отмечаться в субботу, добавит свободный день 10 мая (пятница).

Таким образом, в декабре-январе граждане будут отдыхать с 30 по 8, а в мае — с 1 по 5 и с 9 по 12.

Международный женский день отпразднуют в стране с 8 по 10 марта, День народного единства — со 2 по 4 ноября. Праздничным днем будет День России — 12 июня (среда).

Упомянутая комиссия является координационным органом, образованным для регулирования социально-трудовых отношений и согласования социально-экономических интересов объединений профсоюзов, работодателей и правительства.

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