Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония выставила РФ жесткое условие по Курилам и договору о мире
Пассажиру пришлось сесть за руль такси из-за пьяного водителя
Жена Стаса Михайлова показала, как певец выглядел в детстве
Букет страшных болезней: опасен ли растворимый кофе
Реакция Трампа на гибель российского Ил-20
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
Жена Стаса Михайлова показала, как певец выглядел в детстве
Аномальное количество близнецов зафиксировали на филиппинском острове Алабат
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку
Беременная Собчак выберет личного помощника в новом шоу
Жена Дениса Глушакова застала его с любовницей в бане - СМИ
Понарошку едва спаслась от изнасилования дельфином
Россиянка о месте в Таиланде: жить можно бесплатно сколько угодно
Владелица магазина испугалась, узнав, что изменила
Татьяна Навка обтянула округлившийся живот - фото
Малахов развлекается в Тбилиси с новой пассией
Как дизайнер обустроила квартиру с неудачной планировкой
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
14Тайфун «Джеби» может стать самым мощным за четверть века
10:17 (мск), источник: Аргументы и факты

Тест: Из какого советского фильма цитата?

Кажется, что все советские фильмы мы помним наизусть. Но хорошо ли вы в них ориентируетесь и сможете ли вспомнить, в какой кинокартине герой произнес ту или иную знаменитую фразу?

Наверх

Все эти фразы мы часто используем в повседневном общении, даже иногда не задумываясь о том, что это цитаты и что впервые они прозвучали в советской комедии. Насколько вы хороший знаток кинематографа? Сможете вспомнить фильм, где была впервые произнесена крылатая фраза?

 
Главная тайна Франции. Кем был заключенный, известный как «Железная Маска»?
Избирком Приморья отменил результаты губернаторских выборов
В Москве раскрыли подробности Мюнхенского сговора
ВОЗ назвала самую опасную инфекцию в мире
Трамп назвал самую большую ошибку в истории США
Деньги — на мусорку: плата за коммуналку может резко вырасти
Утвержден график выходных и праздничных дней на 2019 год
Активная работа и воспитание детей довели ведущую до депрессии
Спорт
ЦСКА вырывает самые важные очки в Лиге чемпионов Московский клуб начал 12-й подряд евросезон с самой легкой командой в группе — чешской «Викторией»
Hi-Tech
Раскрыт секрет легендарной стрелялки Оказывается, в нее можно играть вдвоем.
Авто
ГАЗ показал долгожданного преемника «шишиги» (фото) На выставке коммерческого автотранспорта (IAA) представили новую модель внедорожного грузового автомобиля «Садко NEXT»
Кино
Участники шоу «Замуж за Бузову» устроили драку Ольга Бузова продолжает искать любовь на собственном реалити-шоу
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Блондинка или брюнетка? 569
Valensia Valensia Муж устал 378
Лошадь Фиолетовая О выброшенных домашних животных 294
Храбрая виолончелистка Давайте поиграем в угадайку. 239
Леди
Макрон, Маркл, Трамп: главные ошибки в макияже первых леди и герцогинь Вместе с визажистами мы разобрались в главных ошибках макияжа Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Брижит Макрон, Мелании Трамп и Колинды Грабар-Китарович
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь