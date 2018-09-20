Тест: Из какого советского фильма цитата?

Все эти фразы мы часто используем в повседневном общении, даже иногда не задумываясь о том, что это цитаты и что впервые они прозвучали в советской комедии. Насколько вы хороший знаток кинематографа? Сможете вспомнить фильм, где была впервые произнесена крылатая фраза?