Бомж с тяжелой судьбой пожаловался на человечество после массовой травли

56-летний Энтони Торрес был расстроен, когда обнаружил, что видеоролик с его участием распространяется в Интернете. По его словам, люди, осуждающие его и издевающиеся над ним в соцсетях, не знают, что ему пришлось пережить.

«Моя жизнь полностью пошла под откос. Вот почему я брился в поезде», — посетовал Торрес.

Мужчина рассказал, что электричка оказалась единственным местом, где он мог побриться. Последние несколько дней он провел в мотелях, спал в автобусных депо, последнее место его ночлега — нью-йоркский приют для бездомных.

Перед уходом из приюта у него не было возможности побриться, чтобы выглядеть опрятным, поэтому он вынужден был делать это в транспорте.

Торрес в тот момент направлялся к своему брату Томасу.

Томас связался со СМИ, чтобы рассказать, что его брат не заслужил издевательств: он работал на нескольких работах, имел проблемы со здоровьем, а за последние два года у него было два инсульта. Томас надеется, что люди станут более снисходительными, зная, что его брат пережил. Daily News отмечает, что комментаторы вирусного ролика называли Энтони «животным» и писали, что он им противен.