В ФПИ назвали сроки создания прототипа возвращаемой ступени ракеты-носителя
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России в ближайшие четыре года создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России в ближайшие четыре года создадут полнофункциональный демонстратор возвращаемой ступени
«Сейчас полным ходом идет подготовка технического задания. По нашим прогнозам, в первой половине следующего года начнется работа», — сказал представитель организации.
Проект получил название «Крыло-СВ», где «СВ» — это «ступень возвращаемая».
«Мы хотим идти поэтапно — сначала будет выполнена работа по дозвуковому демонстратору, проведены его испытания, необходимая корректировка для того, чтобы к следующему этапу мы подошли с минимальными рисками», — уточнил собеседник агентства.
Для изготовления ступени будут использованы исключительно отечественные комплектующие. Головным исполнителем по проекту рассматривается площадка АО «ЭМЗ имени В. М. Мясищева».
При этом проект предполагает широкую кооперацию с предприятиями авиационной и космической отраслей. Так, например, в этой работе активное участие принимают специалисты «Роскосмоса», а продувками аэродинамической модели будет заниматься ЦАГИ.
Профинансирует разработку демонстратора ФПИ. В дальнейшем «Крыло» планируется включить в Федеральную космическую программу, как имеющую «хороший коммерческий потенциал», сообщил представитель фонда.
По словам собеседника агентства, при подготовке аванпроекта был исследован весь зарубежный опыт, в том числе создание ракет многоразового использования, над которыми работает SpaceX Илона Маска.
«Также мы проанализировали абсолютно все разработки, которые на сегодняшний день есть в мире, осознали и поняли, что каждая из них имеет свою специфику, в том числе по применению, базированию, по наличию космодромов, их территориальному положению и так далее. Изучив все подобные проекты, пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение ступени по-самолетному», — рассказал представитель фонда.
«Крыло-СВ» — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая.
Сейчас главная задача — выполнение работ по проектированию самолетной части и интеграции с ракетой. Подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика и весовая сводка. За основу взят проект «Байкал», разработанный Центром имени Хруничева.
«На дозвуковых демонстраторах, которые планируется сделать в течение ближайших четырех лет, будет отрабатываться автоматическая посадка и дозвуковые режимы полета, а на гиперзвуковых — соответственно, гиперзвуковые режимы. Итогом исследований станет полнофункциональный демонстратор с ракетным двигателем, который должен будет выполнить весь цикл испытаний, начиная со старта и выхода на необходимую высоту, заканчивая возвращением с посадкой», — заключили в ФПИ.