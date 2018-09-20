В ФПИ назвали сроки создания прототипа возвращаемой ступени ракеты-носителя

Источник: Пресс-служба ФПИ

«Сейчас полным ходом идет подготовка технического задания. По нашим прогнозам, в первой половине следующего года начнется работа», — сказал представитель организации.

Проект получил название «Крыло-СВ», где «СВ» — это «ступень возвращаемая».

По словам представителя фонда, на техническое проектирование в ускоренном режиме работы уйдет порядка года.

«Мы хотим идти поэтапно — сначала будет выполнена работа по дозвуковому демонстратору, проведены его испытания, необходимая корректировка для того, чтобы к следующему этапу мы подошли с минимальными рисками», — уточнил собеседник агентства.

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Российские комплектующие

Для изготовления ступени будут использованы исключительно отечественные комплектующие. Головным исполнителем по проекту рассматривается площадка АО «ЭМЗ имени В. М. Мясищева».

При этом проект предполагает широкую кооперацию с предприятиями авиационной и космической отраслей. Так, например, в этой работе активное участие принимают специалисты «Роскосмоса», а продувками аэродинамической модели будет заниматься ЦАГИ.

Профинансирует разработку демонстратора ФПИ. В дальнейшем «Крыло» планируется включить в Федеральную космическую программу, как имеющую «хороший коммерческий потенциал», сообщил представитель фонда.

Опыт SpaceX

По словам собеседника агентства, при подготовке аванпроекта был исследован весь зарубежный опыт, в том числе создание ракет многоразового использования, над которыми работает SpaceX Илона Маска.

«Также мы проанализировали абсолютно все разработки, которые на сегодняшний день есть в мире, осознали и поняли, что каждая из них имеет свою специфику, в том числе по применению, базированию, по наличию космодромов, их территориальному положению и так далее. Изучив все подобные проекты, пришли к выводу, что для России наиболее интересным является именно возвращение ступени по-самолетному», — рассказал представитель фонда.

О проекте

«Крыло-СВ» — это многоразовая крылатая ступень ракеты легкого класса, аванпроект которой был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая.

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Сейчас главная задача — выполнение работ по проектированию самолетной части и интеграции с ракетой. Подготовлены различные варианты компоновки, просчитана аэродинамика и весовая сводка. За основу взят проект «Байкал», разработанный Центром имени Хруничева.