МВД не нашло нарушений в концертной деятельности Вайкуле в России

Источник: РИА Новости

Ранее руководитель рабочей группы по вопросам преступности в сфере экономики общественного совета при столичном управлении МВД Александр Хаминский направил запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить концертную деятельность Вайкуле в России. В письме, которое также имеется в распоряжении РИА Новости, в частности, была просьба «установить факты незаконно осуществляемой гражданкой Латвии Вайкуле трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу либо патента и привлечь ее к административной ответственности».

«Проведены проверочные мероприятия, по результатам которых информация о возможных нарушениях установленного законодательством порядка пребывания в России, въезда в РФ и выезда из нее, а также осуществления трудовой деятельности гражданкой Латвийской Республики Лаймой Вайкуле не подтвердилась», — говорится в официальном ответе министерства.

По данным МВД, оснований для привлечения певицы к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства нет.

Сам Хаминский заявил РИА Новости, что удовлетворен результатами проверки.

«Я очень рад, что добросовестность и приверженность Вайкуле правовым ценностям оказались неизменны независимо от страны ее пребывания. Оперативность действий МВД позволят положить конец истерии, устроенной в связи с недавними высказываниями певицы на пресс-конференции в Одессе», — пояснил собеседник агентства.

В августе на пресс-конференции перед концертом в Одессе Вайкуле спросили, собирается ли она в Крым.

На это артистка ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено.

Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.