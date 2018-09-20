Умные вещи атакуют
Вероника Горячева — о рисках современного ведения домашнего хозяйства.
Вероника Горячева — о рисках современного ведения домашнего хозяйства.
Вы доверяете своему пылесосу или кофеварке? Уверены, что они не являются пособниками хакеров и с их помощью не украдут ваши деньги с карты, не атакуют банк или крупную компанию? Скорее всего, вы даже не задумывались об этом. А напрасно.
На этой неделе «Лаборатория Касперского» сообщила о 33 посудомоечных машинах, которые атаковали специальные ловушки компании, собирающие данные о новых угрозах для
Как отмечают в «Ростелеком-Solar», сами по себе
Этим и пользуются хакеры. Так, по данным «Лаборатории Касперского», в 2018 году количество вредоносного программного обеспечения для взлома «умной» техники выросло втрое по сравнению с прошлым годом. Попав в «умное» устройство, вредонос проникает во внутреннюю сеть дома и может перехватывать трафик и информацию, включая логины и пароли от
Парадокс же заключается в том, что обезопасить вашего «умного» домашнего помощника вы, увы, не можете — об этом должен позаботиться производитель. Но на всякий случай лучше ограничить «умную» машину в доступе к интернету или контролировать этот процесс — техника, конечно, потеряет часть уникальных возможностей и самостоятельность, но вы будете спать спокойно рядом с вашим «умным» будильником.
Вероника Горячева
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