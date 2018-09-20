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11:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Арт-протест: парковки «только для наркодилеров» появились в Лондоне

Парковки «только для наркодилеров» и дорожные знаки «Уступи дилеру дорогу» появились в восточном Лондоне.

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Источник: BBC News Русская служба

Местные жители наняли художников из группы Columbia Road Cartel, чтобы таким образом привлечь внимание к наркопреступности в округе Тауэр-Хамлетс. По словам местных жителей, ситуация с наркотиками резко ухудшилась в последние годы: на улицах стало все больше дилеров и наркоманов, которые разбрасывают использованные иглы в подъездах.

Коммунальные службы оперативно сняли установленные в рамках акции «дорожные знаки».

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Пенни Крид, зампредседателя ассоциации жильцов Columbia Road рассказал, что наркоманы на этой улице собираются в группы по восемь-десять человек и ждут дилеров:

Машины и мопеды заезжают на тротуар, у них очень опасное вождение. Сына одного местного жителя сбил такой наркодилер.

По словам Крида, наркоманы заходят в жилые дома. На лестницах в подъездах остаются их иглы и даже кровь.

В соцсетях жители района возмущаются, что уже несколько недель ждут замены ламп фонарей, которые разбил наркоторговец. Но снять знаки, установленные в рамках акции, коммунальные службы приехали уже через несколько часов.

«Ко мне подходили наркоманы и спрашивали, продаю ли я что-то. А продавцы наркотиков подходили и спрашивали, не хочу ли я у них что-то купить», — рассказал Би-би-си другой житель района.

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Пресс-секретарь местного совета сказал, что они с полицией работают над решением проблемы.

«Как и остальной Лондон, округ Тауэр-Хамлетс иногда сталкивается с вопиющими случаями наркоторговли. Мы понимаем недовольство жильцов».

По словам чиновника, совет округа выделил £3 млн (почти $4 млн) дополнительных средств на полицию. Эти деньги призваны компенсировать сокращение расходов на правоохранительные органы, которое ранее одобрило правительство.

Пресс-секретарь также сообщил, что уже 160 наркодилеров были арестованы в этом районе в рамках полицейской операции Continuum.

Мэр округа Тауэр-Хамлетс Джон Биггс назвал ситуацию недопустимой и у себя в «Твиттере» раскритиковал решение правительства урезать бюджет полиции.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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