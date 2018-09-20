Арт-протест: парковки «только для наркодилеров» появились в Лондоне
Парковки «только для наркодилеров» и дорожные знаки «Уступи дилеру дорогу» появились в восточном Лондоне.
Парковки «только для наркодилеров» и дорожные знаки «Уступи дилеру дорогу» появились в восточном Лондоне.
Местные жители наняли художников из группы Columbia Road Cartel, чтобы таким образом привлечь внимание к наркопреступности в округе
Коммунальные службы оперативно сняли установленные в рамках акции «дорожные знаки».
Пенни Крид, зампредседателя ассоциации жильцов Columbia Road рассказал, что наркоманы на этой улице собираются в группы по
Машины и мопеды заезжают на тротуар, у них очень опасное вождение. Сына одного местного жителя сбил такой наркодилер.
По словам Крида, наркоманы заходят в жилые дома. На лестницах в подъездах остаются их иглы и даже кровь.
В соцсетях жители района возмущаются, что уже несколько недель ждут замены ламп фонарей, которые разбил наркоторговец. Но снять знаки, установленные в рамках акции, коммунальные службы приехали уже через несколько часов.
«Ко мне подходили наркоманы и спрашивали, продаю ли я
«Как и остальной Лондон, округ
По словам чиновника, совет округа выделил £3 млн (почти $4 млн) дополнительных средств на полицию. Эти деньги призваны компенсировать сокращение расходов на правоохранительные органы, которое ранее одобрило правительство.
Мэр округа