Телеведущая раскрыла плачевные последствия совмещения работы и воспитания детей

Источник: AFP 2018

37-летняя мать двоих детей (трех и пяти лет) пояснила, что пыталась держать под контролем одновременно сразу несколько сфер своей жизни. Обилие забот привело к тому, что она забыла о самой себе. «Совмещение — трудное дело, порой оно ощущается совершенно неподъемным», — заявила она.

Со слов телеведущей, она всегда измотана. За обилием забот она забывает о еде или о чистой одежде для себя, жертвуя личным временем ради остальных.

Сейчас Коттон активно работает над тем, чтобы уделять себе время. Она научилась расслабляться и переключать свое внимание с работы и быта во время пробежки.