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06:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Телеведущая раскрыла плачевные последствия совмещения работы и воспитания детей

Британская теле- и радиоведущая Ферн Коттон (Fearne Cotton) призналась, что совмещение воспитания детей с активной работой привело ее к депрессии. Ее слова приводит таблоид The Sun.

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Источник: AFP 2018

37-летняя мать двоих детей (трех и пяти лет) пояснила, что пыталась держать под контролем одновременно сразу несколько сфер своей жизни. Обилие забот привело к тому, что она забыла о самой себе. «Совмещение — трудное дело, порой оно ощущается совершенно неподъемным», — заявила она.

Со слов телеведущей, она всегда измотана. За обилием забот она забывает о еде или о чистой одежде для себя, жертвуя личным временем ради остальных.

Сейчас Коттон активно работает над тем, чтобы уделять себе время. Она научилась расслабляться и переключать свое внимание с работы и быта во время пробежки.

Ранее испанская телеведущая Пилар Рубио (Pilar Rubio) стала жертвой травли из-за того, что вернулась к работе через несколько недель после рождения ребенка. Зрители назвали ее поведение «неестественным» и заявили, что Рубио оскорбляет право матери проводить как можно больше времени с новорожденным.

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