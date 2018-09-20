Трубка Сталина: в Москве раскрыли подробности Мюнхенского сговора

Источник: РИА Новости

В экспозиции — сообщения разведки, телеграммы резидентов, документы с грифом «секретно», а также одна из знаменитых курительных трубок Сталина.

Говорит агент Девушка

Саммит Германии, Франции, Великобритании и Италии состоялся в Мюнхене 29 и 30 сентября 1938 года. Встрече на высшем уровне между Гитлером, Чемберленом, Даладье и Муссолини предшествовала дипломатическая подготовка, затронувшая все главные мировые столицы. Москве было известно, что эмиссары рейха курсируют по Европе и ведут переговоры. За ними следили советские осведомители самых разных уровней. Собранная информация поступала в Кремль.

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На выставке в ГАРФ представлены спецсообщения разведывательного управления Красной армии, донесения посольств, шифровки тайных агентов, записки советских корреспондентов за рубежом. На стол Сталину ложились документы, прошедшие через многие руки. Источники информации в особо секретных случаях не раскрывались даже вождю.

Так, из меморандума номер 8480 следует, что у советского руководства имелся высокопоставленный агент в германском правительстве с позывным Девушка. «Девушка сообщает: Чемберлен прибыл в Германию со следующим предложением для Гитлера: немедленная демобилизация Германии, созыв конференции четырех держав, отзыв чехословацких войск из Судетской области и установление там международной полиции». По сведениям того же источника, нацисты от предложения отказались. «Гитлер не дал договорить Чемберлену и в четырехчасовой речи потребовал возвращения всех старых колоний Германии, невмешательства в дела по оказанию Германией «помощи судетским немцам», — докладывала Девушка.

Посетительница во время открытия историко-документальной выставки "Мюнхен-38. На пороге катастрофы", приуроченной к 80-й годовщине подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, в Москве | Источник: РИА "Новости"

Жадный взгляд на Чехословакию

Основное направление советских усилий в 1938 году — попытки сближения с западными странами в противостоянии Гитлеру. Как известно, эти попытки не увенчались успехом. Документы свидетельствуют о разочаровании советских дипломатов нежеланием Франции поверить, что СССР готов оказать действенную помощь Чехословакии в случае нападения нацистов.

В шифротелеграмме из Швейцарии на имя наркома иностранных дел Максима Литвинова советский информатор сообщает:

Из того, что стало известно о разговорах с французами, ясно, что они продолжают валять дурака, притворяясь, что не поняли нашего ответа, и сводя его только к предложению действовать через Лигу Наций.

Между тем из других документов следует, что Москва рассматривала возможность переброски войск через Румынию и заручилась негласной поддержкой Бухареста. Однако аргументам Кремля ни в Париже, ни в Лондоне не вняли.

Забытая страница истории Мюнхенского сговора — участие в разделе Чехословакии антисоветски настроенной Польши. В экспозиции немало сообщений из Варшавы. Советские осведомители отмечали усиление «обиды» поляков из-за их второстепенного положения в Европе. Польша надеялась исправить ситуацию, расширив границы. «Мои коллеги по дипкорпусу из Великобритании и Швеции говорят, что Варшава выступит против чехов, даже если бы немцы этого и не хотели», — писал в Москву военный атташе в Польше полковник Рыбалко. Другие документы информируют о сотрудничестве немцев с поляками.

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька во время открытия историко-документальной выставки "Мюнхен-38. На пороге катастрофы" | Источник: РИА "Новости"

Трубка Сталина и другие предметы

На отдельном стенде представлены личные вещи Сталина: лупа, авторучка (изготовлена по личному заказу вождя) с выгравированными инициалами «И. В. С.» и одна из курительных трубок — на фоне карты континента. В мультимедийном зале — экран с интерактивной картой Европы до и после Мюнхенской сделки.

Карта наглядно показывает, что политика замирения нацистов, которую выбрали Франция и Великобритания в 1938 году, не принесла результатов. Судетской областью Гитлер не ограничился и упразднил все Чехословацкое государство. Скоро та же участь постигла Польшу.