Ученые выяснили, почему людям трудно бороться с ленью

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ЖЕНЕВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Ученые Университета Женевы и специалисты расположенного в этом городе университетского кантонального госпиталя выяснили, почему многим людям трудно заставить себя посещать фитнес или бассейн, если есть возможность остаться дома и ничего не делать.

По итогам эксперимента с участием 28 испытуемых они пришли к выводу, что для принятия решения в пользу активного отдыха головному мозгу требуется больше усилий, чем в пользу пассивного.

Участники исследования во время психологических тестов отдавали предпочтение активному времяпрепровождению перед пассивным. Вместе с тем, когда ученые исследовали электрическую активность лобной области коры мозга испытуемых, то, как оказалось, больше ресурсов мозгу требовалось, когда они принимали решение подвергнуть себя физическим нагрузкам. Речь идет об области мозга, где расположены участки, отвечающие за здравый смысл и за чувства. Когда испытуемым приходилось делать выбор, между этими участками происходила «борьба».

Поясняя причины склонности людей к пассивному отдыху, эксперт медицинского факультета Женевского университета Борис Шеваль отметил, что «минимизация усилий представляла собой ключевое значение для человека в процессе эволюции».