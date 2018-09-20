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12:58 (мск), источник: ТАСС

Ученые выяснили, почему людям трудно бороться с ленью

По мнению исследователей, минимизация усилий представляла собой ключевое значение для человека в процессе эволюции.

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Источник: tookapic/CC0

ЖЕНЕВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Ученые Университета Женевы и специалисты расположенного в этом городе университетского кантонального госпиталя выяснили, почему многим людям трудно заставить себя посещать фитнес или бассейн, если есть возможность остаться дома и ничего не делать.

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По итогам эксперимента с участием 28 испытуемых они пришли к выводу, что для принятия решения в пользу активного отдыха головному мозгу требуется больше усилий, чем в пользу пассивного.

Участники исследования во время психологических тестов отдавали предпочтение активному времяпрепровождению перед пассивным. Вместе с тем, когда ученые исследовали электрическую активность лобной области коры мозга испытуемых, то, как оказалось, больше ресурсов мозгу требовалось, когда они принимали решение подвергнуть себя физическим нагрузкам. Речь идет об области мозга, где расположены участки, отвечающие за здравый смысл и за чувства. Когда испытуемым приходилось делать выбор, между этими участками происходила «борьба».

Поясняя причины склонности людей к пассивному отдыху, эксперт медицинского факультета Женевского университета Борис Шеваль отметил, что «минимизация усилий представляла собой ключевое значение для человека в процессе эволюции».

«Эта тенденция к экономии и сохранению ресурсов повышала шансы на выживание и репродукцию», — пояснил он. «Однако сегодня современное общество расценивает эту энергетическую оптимизацию как ненужную. Необходимо, наоборот, поощрять физическую активность вопреки стремлению трудиться меньше и пользоваться эскалаторами и лифтами». По мнению ученого, нужно так модифицировать окружающее людей пространство, чтобы у них было меньше «возможностей для спонтанного поведения по минимизации усилий».

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