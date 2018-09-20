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11:54 (мск), источник: РИА Новости

Сдай грибы — купи машину. Госдума вернет россиянам заготовительные конторы

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Александр Лесных. С началом грибного сезона депутаты Госдумы собираются разрешить всем желающим зарабатывать на сборе дикоросов — грибов, ягод и лекарственных растений. Соответствующий законопроект на этой неделе внесен в нижнюю палату парламента и будет рассмотрен в ближайшее время.

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Источник: РИА Новости

Что изменится в Лесном кодексе и какой доход сулят населению дары природы — в материале РИА Новости.

Национальное достояние

Бизнес на производстве продуктов питания начинается с сырьевой базы. В большинстве связанных с агропромом отраслей (хлебной, мясной или молочной) заготовка сырья — длительный процесс, требующий не только времени, но и значительных финансовых вложений.

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С дикоросами гораздо проще и выгоднее — они растут сами по себе, не нуждаются в удобрениях, ангарах с сельскохозяйственной техникой и, что самое главное, область их распространения в стране ввиду естественных причин превышает посевные площади почти в четыре раза.

Действующий закон Российской Федерации не только подтверждает право россиян заниматься сбором дикоросов, но и освобождает от налогов даже в том случае, если вы собираете ягоды, грибы и травы на продажу.

Тем не менее существует препятствие, фактически заставляющее сборщиков дикоросов уходить в тень. Действующая редакция Лесного кодекса России обязывает граждан, зарабатывающих на заготовке грибов и ягод, брать участки леса в аренду на 49 лет.

А ведь любой грибник вам скажет: дикоросы не растут в изобилии из года в год в одном и том же месте. Внести поправки в закон, а заодно вернуть россиянам пункты приема ягод, грибов и лекарственных растений, намерены депутаты Госдумы.

Точка сбора

По словам руководителя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, новый закон «убьет двух птиц одним камнем». Во-первых, позволит неплохо зарабатывать на «тихой охоте» любому, способному отличить белый гриб от бледной поганки. И для этого не придется торговать дарами леса на обочине трассы или на местном рынке: приемом грибов, ягод и трав у населения займутся воссозданные заготовительные конторы — многие их помнят с советских времен.

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Во-вторых, изменения в законодательстве — стимул для более активного освоения природных богатств. Биологические запасы одних только дикорастущих ягод в России достигают 9,5 миллиона тонн. И большая их часть сгнивает в лесу к концу сезона.

«Наши ягоды, грибы — лучшие в мире. Но мы используем всего от полутора до трех процентов эксплуатационных запасов. Это не менее важный для страны ресурс, чем нефть или газ», — считает Николаев.

Доказательство тому — Томская область, богатая не только углеводородами, но и дикоросами, обильно произрастающими в местных лесах.

Фактически там воссоздана советская кооперация: действует целая сеть пунктов, куда люди сдают продукцию. Все поставлено на поток, за сезон три человека «средней ленивости» могут заработать на машину.
Сергей Бобылев
профессор кафедры экономики природопользования экономического факультета МГУ

Переведем в рубли

Не менее удачный пример кооперации между сборщиками дикоросов и заготовительными конторами — Белоруссия. В прошлом году население страны продало заготовителям порядка 440 тонн клюквы и брусники и около 165 тонн грибов. За килограмм клюквы сборщикам платили от 2,5 до 3,5 белорусских рубля (75−105 российских по среднему курсу ЦБ 2017 года).

За грибы — еще больше: белые принимали по цене, эквивалентной 150−240 российским рублям, то есть от 675 до 1080 рублей за ведро.

В Белоруссии леса занимают 86 335 квадратных километров. В России этот показатель почти в сто раз выше: по данным Всемирного банка — 8,15 миллиона квадратных километров. Дикоросов, собранных на такой площади, хватит, чтобы не только обеспечить экологически чистой продукцией внутренний рынок, но и наладить постоянные поставки за рубеж.

«Как-то мы с сыном за выходные насобирали в лесу четыре сотни белых грибов. Больше просто не унесли — класть было некуда. Помню, тогда на рынке маленькое ведерко белых продавали за 250−300 рублей. В прошлом году — и вовсе за пятьсот», — рассказал РИА Новости один из жителей Брянской области.

Из всего этого следуют и весьма впечатляющие экспертные оценки: потенциал российского рынка сбора, переработки и экспорта дикоросов достигает 600−700 миллионов долларов в год.

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