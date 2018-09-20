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12:24 (мск), источник: Ura.ru

Школу в центре Екатеринбурга обнесли «тюремным» забором. «Почему КПП с шлагбаумом нет?»

Пользователи соцсетей высмеивают новый забор, которым в Екатеринбурге обнесли школу № 10 на улице Вайнера (напротив ТРЦ «Гринвич»). Вместо привычной чугунной ограды, рабочие установили глухие серые заграждения с воротами, которые горожане уже окрестили «тюремными».

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На изменения обратил внимание аналитик в сфере недвижимости Михаил Хорьков. На своей странице в Facebook он опубликовал фото нового забора и сделал подпись: «Кто-нибудь в курсе, колючка по проекту предусмотрена?».

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Под постом за 12 часов накопилось много комментариев, в которых уральцы высмеивают инициативу школьной администрации. «Нет, [предусмотрено] только электричество», — пошутил один из пользователей. «Особо опасные школьники?», «Чтобы не видели жизни», «И почему КПП с шлагбаумом нет?», — смеются горожане. Здесь же высказался и екатеринбургский рэпер Наум Блик: «Это параноидальное стремление к безопасности вызывает оторопь и эстетический шок. И это в центре столицы Урала! Колхоз есть колхоз».

Впрочем, некоторые жители Екатеринбурга увидели и пользу в новом заборе — ученики будут меньше отвлекаться, ведь окна школы выходят прямо на оживленную улицу Вайнера.

В школе № 10 журналисту «URA.RU» ответили, что обсудить данную тему может только директор, но его не было на месте.

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