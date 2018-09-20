В каких фильмах снимались Путин, Медведев и Жириновский?

Источник: AP 2018

В политической среде сыграть в кино не считается зазорным — напротив, подобный опыт даже повышает рейтинг. Президент США Дональд Трамп не раз принимал приглашения на съёмочную площадку, причём играть предпочитал самого себя. В его послужном списке 20 картин, среди них сериал «Секс в большом городе», «Образцовый самец», «Один дома — 2». Роль в последнем фильме Трамп буквально выпросил — в качестве вознаграждения за то, что съёмки пройдут в его отеле.

Российские политики тож­е прошли неплохую актёрскую школу. Бывший министр ЖКХ, а ныне аудитор Счётной палаты Михаил Мень в детстве сыграл роль Дениски в картине «Денискины рассказы». Мень обошёл во время кастинга на эту роль 8000 детей. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский снялся в 5 художественных фильмах, среди них картина 1997 г. «Корабль двойников», где он сыграл капитана Жарова. Глава Чечни Рамзан Кадыров приобрёл кинош­ный опыт в короткометражке «Волшебный гребень». Это один из немногих случаев, когда политик получил в фильме главную роль.

Кадр из к/ф «Корабль двойников».

Когда к Дмитрию Медведеву обратились создатели фильма «Ёлки» с предложением сыграть самого себя, он с радостью согласился. Единственное, что ему пришлось не по душе, — это глагол «плошать», который он должен был произнести по сценарию. «Надо так надо», — решил Медведев и сказал на камеру скрепя сердце: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».

Кадр из к/ф «Волшебный гребень».