В каких фильмах снимались Путин, Медведев и Жириновский?
Бриджит Макрон, одна из самых экстравагантных первых леди за всю историю Франции, в очередной раз удивила соотечественников: Она снялась в популярном французском сериале «Гардероб».
Бриджит Макрон, одна из самых экстравагантных первых леди за всю историю Франции, в очередной раз удивила соотечественников: Она снялась в популярном французском сериале «Гардероб».
В политической среде сыграть в кино не считается зазорным — напротив, подобный опыт даже повышает рейтинг. Президент США Дональд Трамп не раз принимал приглашения на съёмочную площадку, причём играть предпочитал самого себя. В его послужном списке 20 картин, среди них сериал «Секс в большом городе», «Образцовый самец», «Один дома — 2». Роль в последнем фильме Трамп буквально выпросил — в качестве вознаграждения за то, что съёмки пройдут в его отеле.
Российские политики тоже прошли неплохую актёрскую школу. Бывший министр ЖКХ, а ныне аудитор Счётной палаты Михаил Мень в детстве сыграл роль Дениски в картине «Денискины рассказы». Мень обошёл во время кастинга на эту роль 8000 детей. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский снялся в 5 художественных фильмах, среди них картина 1997 г. «Корабль двойников», где он сыграл капитана Жарова. Глава Чечни Рамзан Кадыров приобрёл киношный опыт в короткометражке «Волшебный гребень». Это один из немногих случаев, когда политик получил в фильме главную роль.
Когда к Дмитрию Медведеву обратились создатели фильма «Ёлки» с предложением сыграть самого себя, он с радостью согласился. Единственное, что ему пришлось не по душе, — это глагол «плошать», который он должен был произнести по сценарию. «Надо так надо», — решил Медведев и сказал на камеру скрепя сердце: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».
Не чужд кинематографического опыта и президент Владимир Путин. Правда, дело было давно, в 1970-х гг., когда будущий глава государства активно занимался дзюдо. Вместе со своими товарищами он участвовал в съёмках нескольких картин «Ленфильма». В качестве каскадёра Путин работал на фильмах «Ижорский батальон» и «Блокада». По воспоминаниям участников киносъёмок, для спортсменов в те годы это был неплохой способ подзаработать.