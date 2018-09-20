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11:31 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд разъяснил, как рассматривать дела об экстремизме в интернете

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Пленум Верховного суда (ВС) России принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Источник: РИА Новости

Новая редакция документа призывает судей оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистской, личность автора и его страницы в соцсетях. ВС также напомнил, что вопрос о том, является ли публикация экстремистской, относится исключительно к компетенции судьи, поэтому не следует слепо верить экспертам.

В постановлении оговаривается, что «гарантированные Конституцией и международно-правовыми актами свобода мысли и слова <...> могут быть ограничены только в исключительных случаях», к коим относится экстремизм.

Документ поддержали представители Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

Не закон, а рекомендации

Пленум — собрание всех судей Верховного суда. Он не принимает новых законов, но дает судьям рекомендации, как применять уже существующие.

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Поставление по рассмотрению дел об экстремизме было принято еще в 2010 году. Недавно судья ВС Олег Зателепин напомнил, что восемь лет назад «никаких проблем с лайками и репостами не было», суды разбирали случаи «с надписями в подъездах». А сейчас, по его словам, 90 процентов эпизодов экстремизма связано с интернетом.

Зателепин считает, что нельзя судить только по самому факту репоста спорной информации, необходимо учитывать контекст и другие обстоятельства. Судья подчеркнул, что в этой категории уголовных дел необходимо найти золотую середину «между свободой слова, свободой убеждений и теми ограничениями, которые государство устанавливает, чтобы не нарушить другие свои интересы».

Кроме того, представитель ВС назвал озабоченность приговорами за лайки и репосты небеспочвенной и отметил, что, возможно, пленуму стоит пойти в своих разъяснениях дальше.

Экстремисткий пост — преступление или нет?

Экстремистский пост в соцсети — не преступление, если он не несет опасности для общества, говорится в постановлении пленума.

Возбуждение дела об экстремизме возможно, только если «лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду».

Для этого суду должны быть представлены материалы, подтверждающие мотивы преступления и общественную опасность размещения поста или репоста.

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С чего все началось

В ходе июньской прямой линии с Владимиром Путиным писатель и депутат Сергей Шаргунов обратил внимание на то, что в последнее время, по его словам, участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где нет состава преступления.

Президент сказал, что нарушители закона должны отвечать, но ситуацию нельзя доводить до маразма и абсурда. Путин отметил, что нужно поставить заслон экстремизму, пропаганде суицида, но необходима и определенность в понятиях.

В ОНФ пообещали проанализировать правоприменительную практику по распространению экстремистской информации и предложить законодательные изменения.

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