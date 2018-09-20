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11:44 (мск), источник: РИА Новости

Надо доказывать умысел. Верховный суд дал оценку делам о репостах

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Экстремистский пост в соцсети — не преступление, если он не несет опасности для общества, говорится в постановлении пленума Верховного суда РФ.

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Источник: РИА Новости

«Суду необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела, что предполагает представление в суд материалов, содержащих достаточные данные, указывающие на признаки соответствующих преступлений… к таким данным относится не только сам факт размещения в сети “Интернет” изображения или файла, содержащего признаки возбуждения вражды или ненависти… но и иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения», — сказано в постановлении пленума Верховного суда.

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Отмечается, что возбуждение дел об экстремизме возможно, только если «лицо, разместившее такой материал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституционного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду».

«Не является преступным действие, хотя формально содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности», — говорится в документе.

Пленум ВС РФ обсуждает поправки в постановление «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», принятое еще в 2011 году.

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