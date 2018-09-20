Верховный суд ожидает пересмотра приговоров по делам об экстремизме

Пленум Верховного суда РФ в четверг принял постановление с рекомендациями для судей при рассмотрении дел экстремистской направленности. Новая редакция постановления призывает судей оценивать контекст опубликованной в интернете информации, признанной экстремистским, личность автора, его соцсети. ВС напомнил, что вопрос о том, является ли информация экстремистской, относится исключительно к компетенции судьи, поэтому им не следует слепо верить экспертам. Ранее Давыдов, комментируя рекомендации, отметил, что бездумные репосты материалов, признанных экстремистскими, не являются преступлением, если умысла на разжигание ненависти не было.