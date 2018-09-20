Ученые НАСА раскрыли секрет «качаний» оси Земли

Источник: NASA

«Традиционно считается, что только завершение ледникового периода было главной причиной недавних смещений оси Земли. Мы создали компьютерную модель этого процесса и выяснили, что существует не один, а сразу три набора факторов», — заявил Сурендра Адхикари (Surendra Adhikari) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).

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Земля, в отличие от большинства других планет Солнечной системы, обладает относительно стабильной осью. Ее положение, благодаря гравитационному взаимодействию нашей планеты и Луны, практически не менялось в последние несколько миллиардов лет, тогда как оси Марса, Урана и ряда крупных лун планет-гигантов сдвигались на десятки градусов.

Тем не менее, как показывают наблюдения конца прошлого века, ось Земли все же немного, но сдвигается, смещаясь примерно на 10 сантиметров в год в сторону 74 градуса западной широты. Многие ученые считают, что подобные «миграции» оси связаны с завершением ледникового периода и изменениями в структуре ледовой шапки. Другие геологи отмечают, что подобных процессов явно недостаточно для объяснения текущей скорости смещения оси.

Адхикари и его коллеги выяснили, что на долю «наследия оледенения» приходится лишь треть от этих смещений оси, создав компьютерную модель недр Земли, учитывающую то, как различные процессы в ее литосфере и гидросфере влияют на положение оси.

Ученые обратили внимание на то, что распределение материи внутри нашей планеты зависит не только от того, как сильно на ее поверхность давит ледовая шапка и где она расположена, но и того, как двигаются потоки мантии в глубинных слоях ее недр, а также распределения воды по ее океанам, рекам и почве.

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Объединив данные сейсмических замеров, климатических спутников и прочих систем наблюдений за работой недр Земли, геологи просчитали, как каждый из этих факторов будет влиять на движения оси. К их удивлению, все они в примерно равной степени влияют на ее положение, объясняя ее сдвиги примерно на треть.

В частности, ученые нашли свидетельства того, что осушение почв в США и в Индии в середине прошлого века повлияло на положение оси Земли в не меньшей степени, чем отступление льдов северной полярной шапки и таяние Гренландии.