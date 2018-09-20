Побережье греческого острова Айтолико окутала паутина

Специалисты объясняют это явление благоприятными условиями для спаривания пауков. Аномально теплая погода способствовала появлению на острове большого количества насекомых, которыми они питаются, что привело к «демографическому взрыву» у пауков. Пауки, по словам экспертов, скорее всего относятся к роду Tetragnatha — для них характерны длинные ноги и вытянутые туловища. Они обитают во многих регионах, включая США и Европу, и обычно селятся вблизи воды. Некоторые виды могут даже перемещаться по воде.