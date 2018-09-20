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11:31 (мск), источник: Газета.Ру

Побережье греческого острова Айтолико окутала паутина

На греческом острове Айтолико пауки оплели паутиной участок берега протяженностью более 300 м. Паутиной оказалось увито все, от деревьев до кустарников, сообщает греческое издание Newsit.gr.

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Специалисты объясняют это явление благоприятными условиями для спаривания пауков. Аномально теплая погода способствовала появлению на острове большого количества насекомых, которыми они питаются, что привело к «демографическому взрыву» у пауков. Пауки, по словам экспертов, скорее всего относятся к роду Tetragnatha — для них характерны длинные ноги и вытянутые туловища. Они обитают во многих регионах, включая США и Европу, и обычно селятся вблизи воды. Некоторые виды могут даже перемещаться по воде.

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Само явление не несет опасности для природы, людям эти пауки тоже не навредят, уверяют эксперты. По их мнению, такое активное размножение пауков даже принесет пользу — на острове стало слишком много москитов, и пауки помогут сократить их численность.

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