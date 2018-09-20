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13:16 (мск), источник: РИА Новости

В Минтруде рассказали, сколько мужчин берут декретный отпуск

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Только 2−2,5% мужчин пользуются правом выхода в отпуск по уходу за ребёнком в России, сообщил замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко в ходе дискуссии на Втором Евразийском женском форуме.

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Источник: Olichel/СС0

Он также отметил, что в среднем в мире разрыв между женской и мужской зарплатой составляет 25%-30% в пользу мужчин.

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«Что касается отпуска по уходу за ребёнком, у нас в России ровно те же права, что и для женщин… Порядка 2−2,5% мужчин, которые воспользовались этим правом», — заявил Вовченко.

Замминистра отметил, что в случае, когда зарплата женщины вдвое выше, чем у мужчины, в семье вопрос решается в пользу того, чтобы в декрет выходил мужчина.

«Конечно, разрыв не в два раза зарплаты, но среднестатистически он есть все равно — 25%-30% по странам. Вот в таком диапазоне», — сказал он.

«В этом и причина, создание даже рамки правовой для мужчины такой же, как для женщин, все равно не приводит к тому, что мужчины этим пользуются», — пояснил замминистра.

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