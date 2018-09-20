В Минтруде рассказали, сколько мужчин берут декретный отпуск

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Он также отметил, что в среднем в мире разрыв между женской и мужской зарплатой составляет 25%-30% в пользу мужчин.

«Что касается отпуска по уходу за ребёнком, у нас в России ровно те же права, что и для женщин… Порядка 2−2,5% мужчин, которые воспользовались этим правом», — заявил Вовченко.

Замминистра отметил, что в случае, когда зарплата женщины вдвое выше, чем у мужчины, в семье вопрос решается в пользу того, чтобы в декрет выходил мужчина.

«Конечно, разрыв не в два раза зарплаты, но среднестатистически он есть все равно — 25%-30% по странам. Вот в таком диапазоне», — сказал он.