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14:12 (мск), источник: РИА Новости

ФБР раскрыло причину «загадочного» закрытия обсерватории в Нью-Мексико

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Солнечную обсерваторию в американском штате Нью-Мексико закрыли из-за уборщика, подозреваемого в просмотре и хранении детской порнографии, сообщает Albuquerque Journal со ссылкой на сообщение ФБР.

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Источник: Sunspot Solar Observatory

В начале месяца научное учреждение закрыли без объяснения причин, что породило слухи об инопланетянах, шпионах, смертельных вспышках солнца и другие фантастические версии.

Выяснилось, что агенты ФБР, расследующие дело о распространении детской порнографии, несколько раз фиксировали сигнал о доступе к сайтам с запрещенным контентом, поступающий с компьютера в здании.

В обсерваторию пришли с обыском и обнаружили ноутбук с незаконными материалами. Сотрудники учреждения объяснили, что в те часы, когда с компьютера заходили на запрещенные сайты, к ноутбуку имел доступ только уборщик.

Компьютер конфисковали, после чего запаниковавший сотрудник клининговой компании начал нервничать и распространять слухи об орудующем в округе серийном убийце, вероятно, чтобы отвести от себя подозрения. В результате обсерваторию временно закрыли, она возобновила работу 17 сентября.

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