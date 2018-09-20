ФБР раскрыло причину «загадочного» закрытия обсерватории в Нью-Мексико

Источник: Sunspot Solar Observatory

В начале месяца научное учреждение закрыли без объяснения причин, что породило слухи об инопланетянах, шпионах, смертельных вспышках солнца и другие фантастические версии.

Выяснилось, что агенты ФБР, расследующие дело о распространении детской порнографии, несколько раз фиксировали сигнал о доступе к сайтам с запрещенным контентом, поступающий с компьютера в здании.

В обсерваторию пришли с обыском и обнаружили ноутбук с незаконными материалами. Сотрудники учреждения объяснили, что в те часы, когда с компьютера заходили на запрещенные сайты, к ноутбуку имел доступ только уборщик.