ФБР раскрыло причину «загадочного» закрытия обсерватории в Нью-Мексико
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Солнечную обсерваторию в американском штате
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Солнечную обсерваторию в американском штате
В начале месяца научное учреждение закрыли без объяснения причин, что породило слухи об инопланетянах, шпионах, смертельных вспышках солнца и другие фантастические версии.
В обсерваторию пришли с обыском и обнаружили ноутбук с незаконными материалами. Сотрудники учреждения объяснили, что в те часы, когда с компьютера заходили на запрещенные сайты, к ноутбуку имел доступ только уборщик.
Компьютер конфисковали, после чего запаниковавший сотрудник клининговой компании начал нервничать и распространять слухи об орудующем в округе серийном убийце, вероятно, чтобы отвести от себя подозрения. В результате обсерваторию временно закрыли, она возобновила работу 17 сентября.