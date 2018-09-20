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17:19 (мск), источник: ТАСС

Суд отправил Марин Ле Пен к психиатру за публикацию фотографий ИГ в Twitter

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/ — Политик заявила, что не намерена проходить освидетельствование на предмет вменяемости.

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Источник: AP 2018

Французский суд предписал лидеру партии «Национальное объединение» [бывший «Национальный фронт"] Марин Ле Пен явиться на психиатрическое освидетельствование в связи с публикацией фотографий жертв террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), которые политик разместила на своей странице в Twitter. Об этом сама Ле Пен сообщила в четверг, опубликовав копию судебной повестки в той же соцсети.

«Это совершенно поразительно. Этот режим начинает по-настоящему пугать», — прокомментировала политик, приложив к записи скан судебной повестки, предписывающей явиться к психиатру для прохождения освидетельствования на предмет вменяемости.

За то, что я осудила ужасы ИГ в твитах, «правосудие» подвергает меня психиатрической экспертизе! Как далеко они зайдут?
Марин Ле Пен
лидер партии «Национальное объединение»

Вслед за этим политик, являющаяся депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента), выступила перед тележурналистами в кулуарах парламентского дворца. «Конечно же, я не пойду на эту экспертизу», — заявила Ле Пен в эфире телеканала BFM TV.

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В марте суд города Нантер предъявил Марин Ле Пен обвинения по статье «Распространение сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму». Максимальное наказание по ней может составить до трех лет тюремного заключения с выплатой штрафа до €75 тыс.

Расследование в отношении политика началось еще в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии жестоких расправ боевиков ИГ над пленниками. Тем самым она протестовала против высказываний известного журналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и «Национальным фронтом».

В ноябре 2017 года Национальное собрание Франции лишило Ле Пен депутатской неприкосновенности для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы. Ле Пен назвала действия парламентариев борьбой против «Национального фронта», а также «явным желанием преследования человека, который олицетворяет оппозицию и альтернативу правящей власти».

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