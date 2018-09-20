Молодая киргизка спела в бюстгальтере. Теперь ей угрожают расправой

Источник: BBC News Русская служба

В песне «Кыз» (девушка) 19-летняя Зере Асылбек поет о том, что никто не должен указывать девочкам и женщинам, как себя вести и во что одеваться. Вместе с ней в клипе появляются девушки в разных нарядах — от хиджабов и традиционных киргизских платьев до купальников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/D9ybH8yWyLc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это первая песня Зере. Сам трек был выпущен два месяца назад, однако активно обсуждать его начали только с появлением клипа. Те, кто поддерживает Зере, фотографируются в нижнем белье, выкладывая фотографии в «Фейсбук» и отмечая, что «в патриархальном обществе приходится раздеваться, чтобы заявить о своих правах».

Другие угрожают певице расправой, утверждая, что киргизской девушке так выглядеть не полагается. Она выкладывает скриншоты угроз, среди которых — обещание «отрезать голову».

Зере написала заявление в правоохранительные органы, а в МВД сказали, что сделают все необходимое, чтобы предотвратить нападения.

При этом больше всего обсуждений касаются не содержания песни, а фигуры Зере. Среди прокомментировавших ее тело оказался даже бывший премьер-министр страны Феликс Кулов, который заступился за девушку, но сказал, что «если бы фигура девушки была идеальной, клип не вызвал бы такого бурного обсуждения».

Зере также ведет детский YouTube-канал для изучения английского языка, играет в театре и работает диджеем. По ее словам, она специально поет на киргизском, так как прежде всего ориентируется на девушек, живущих в регионах в строгих рамках патриархального общества:

Почти 90% девушек в Кыргызстане и по всему миру, в том числе и я, сталкиваются с дискриминацией на улице, работе или дома. Я захотела написать эту песню от имени девочки — той, которой я являюсь. Сначала думала обратиться к акынам (так в Средней Азии называют поэтов-песенников), потом решилась написать сама о своем опыте, так песня сложилась. Зере интервью «Радио Свобода»

По ее словам, она решилась на провокацию, чтобы начать обсуждение прав женщин в обществе.

«Такая бурная реакция была ожидаемой, я понимала, что именно таким образом в клипе мне удастся взбудоражить общество», — говорит Зере.

В прошлом году по соцсетям разлетелся ролик с 22-летней киргизкой Сайкал Жумалиевой, которая снялась в образе сельской келинки (невесты), танцующей с веником под хит 70-х годов «Stayin' alive». Этим видео она пыталась привлечь внимание к проблеме ранних браков в Кыргызстане.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-17842936&id=456240834&hash=3b2253f2a5a298b3&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Закон, предусматривающий наказание для лиц, содействующих заключению брака с девушкой, не достигшей совершеннолетия, в том числе родителям или совершеннолетнему жениху, вступил в действие в Кыргызстане лишь два года назад.

Мне всего 21, но для нашего общества мне УЖЕ 21. По мнению наших людей, меня давно пора выдать замуж, иначе годика через два останусь старой девой. Сайкал интервью Би-би-си

Сайкал считает, что девушки сами должны решать, когда они готовы к замужеству. Сейчас она продолжает продвигать равные права для женщин и недавно снялась в рекламном ролике, продвигающем обучение программированию среди женщин.

Каждая четвертая киргизская женщина, по подсчетам ООН, хотя бы раз пережила физическое насилие, и каждая пятая выходит замуж посредством «ала качуу» — похищения с целью принудительного вступления в брак.

Поэтому любая попытка сломать патриархальные стереотипы в Кыргызстане встречается с осуждением. В июле прошлого года внимание соцсетей и СМИ, в том числе мировых, привлекла фотография младшей дочери президента Киргизии в нижнем белье, кормящей грудью ребенка. Ее обвинили в аморальном поведении, и ей пришлось удалить фотографию.