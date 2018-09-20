Пожилая американка из мести поймала и убила трехметрового аллигатора

Джуд Кокрэн объяснила, что еще три года назад с ее ранчо пропал пони. Останков животного так и не нашли, но женщина решила, что ее любимца утащил аллигатор.

Все эти годы она продолжала следить за рептилиями возле ранчо, однако все они были маленького размера, а предполагаемый убийца ее пони был крупным (почему она так решила, издание не поясняет). На этой неделе она обнаружила рептилию длиной больше трех метров, установила ловушку и убила попавшегося в нее аллигатора одним выстрелом.

Как пояснила журналистам Кокрэн, с бабулей (как ее ласково называют внуки и правнуки) лучше не связываться.