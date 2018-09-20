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17:13 (мск), источник: N + 1

Ледник купола Вавилова в Арктике разогнался до рекордных скоростей

Купол Вавилова, сползающий в море ледник на Северной Земле в российской Арктике, с 2015 года ускорился в несколько десятков раз до 25 метров в день, за год потеряв 4,5 кубических километра льда. Об этом сообщает международная группа ученых, чья статья опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters.

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Источник: Reuters

Ледниковый купол Вавилова находится на острове Октябрьской революции архипелага Северная Земля, и его язык с западной стороны постепенно выдвигается в море. Авторы статьи пишут, что скорость, с которой это происходит в последнее время, ранее не наблюдалась ни на одном леднике, и это вызывает сомнения в том, что другие ледники, которые сейчас стабильны и не могут подвергнуться такой же потере массы.

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«В теплеющем климате ускорение ледников происходит все чаще, но скорость потери льда на куполе Вавилова экстремальна и беспрецедентна… Мы никогда еще не видели ничего подобного, и у нас возникло столько же новых вопросов, сколько нам удалось разрешить. Теперь мы работаем над моделью этой ситуации, чтобы лучше понять физику происходящего», — сказал ведущий автор исследования Майк Уиллис (Mike Willis) из университета Колорадо в Боулдере, чьи слова приводит пресс-служба.

Ученые использовали снимки спутников компании DigitalGlobe для того, чтобы оценить скорость продвижения языка ледника. Они выяснили, что до 2010 года ледник двигался медленно, по несколько сантиметров в день, после чего начал постепенно ускоряться и к 2015 году «разогнался» до 25 метров в день.

Авторы статьи считают, что ускорение обычно стабильного ледника, защищенного от осадков сухим климатом полярной пустыни, произошло из-за того, что его язык сдвинулся на более скользкие донные отложения и начал ускоряться, постепенно подтапливая воду под ледником, которая, в свою очередь, еще сильнее ускоряла его (так возникает положительная обратная связь).

Сейчас ледник движется со скоростью от 5 до 10 метров в день. Если за 30 лет до ускорения он продвинулся на два километра и потерял примерно 1,2 кубических километра объема, то за один год с 2015 по 2016 он продвинулся на четыре километра, стал примерно на 100 метров тоньше и потерял 4,5 кубических километра льда. Ученые предупреждают, что из-за изменения климата и потепления в Арктике купол Вавилова вряд ли сможет вернуть потерянную массу льда.

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Одновременно с международным исследованием к печати готовится российская публикация, о которой N+1 рассказал ее соавтор, ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Геннадий Носенко. В материалах, которые предоставил Носенко, говорится, что российские ученые проанализировали 28 космических снимков, сделанных в период с 1963 по 2017 годы, данные воздушной радиолокации и литературу.

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По подсчетам российских ученых, постепенное ускорение ледника началось еще с 1980-х годов, когда с 12 метров в год он перешел к 100 метрам в год в начале двухтысячных. Максимальные темпы продвижения ледника — 9,2 километра в год — были зафиксированы в 2016 году. «С 1963 по 2017 годы край ледника выдвинулся на 11,7 километра, а его площадь увеличилась на 134,1 квадратных километра (на 47 процентов по отношению к площади 1963 года), что сопровождалось распространением вверх по леднику зоны трещин растяжения», — говорится в статье.

Ученые из Института географии РАН также предполагают, что ускорение ледника было связано с неустойчивыми морскими отложениями и положительной обратной связью от воды под ледником. Кроме того, увеличению скорости способствовал аномально теплый 2012 год.

Ранее климатологи из Австрии и Германии показали, что при современном уровне среднегодовой температуры атмосферы объем ледников очень далек от устойчивого состояния. Это значит, что меры по сокращению выбросов парниковых газов уже не остановят таяние ледников, а смогут лишь немного замедлить его.

Ольга Добровидова

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