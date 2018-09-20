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18:12 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Австралии откроют пятизвездочный отель для разводов

Там супругам помогут максимально комфортно и быстро закончить свой брак.

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Источник: Hutomo Abrianto / CC0

Развод — дело непростое и достаточно нервное. Но если этого уже не избежать, то можно хотя бы снизить уровень стресса, заселившись на пару дней в люксовый отель.

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Специально для пар, которые собираются завершить свои отношения, свои двери в Австралии откроет пятизвездочный отель для разводов, который так и называется Divorce hotel.

Но это не просто отель, а целая программа. Супруги поселяются в два отдельных VIP-номера на 48 часов (обычно это выходные). За это время они в расслабленной обстановке встречаются с психологом и адвокатом, которые помогают паре урегулировать все имеющиеся претензии и вопросы, и расстаться «по-хорошему».

Комфортная обстановка, ресторан и СПА снижают уровень стресса и, по мнению владельцев отеля, способствуют комфортному и дружелюбному расставанию.

Стандартная программа развода на 48 часов обойдется супругам в 8 тысяч долларов, а улучшенный вариант с дополнительными услугами или большим количеством дней будет стоить 13 тысяч.

Кстати, подобные отели уже работают в США, Великобритании и Нидерландах.

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