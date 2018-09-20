В Австралии откроют пятизвездочный отель для разводов
Там супругам помогут максимально комфортно и быстро закончить свой брак.
Там супругам помогут максимально комфортно и быстро закончить свой брак.
Развод — дело непростое и достаточно нервное. Но если этого уже не избежать, то можно хотя бы снизить уровень стресса, заселившись на пару дней в люксовый отель.
Специально для пар, которые собираются завершить свои отношения, свои двери в Австралии откроет пятизвездочный отель для разводов, который так и называется Divorce hotel.
Но это не просто отель, а целая программа. Супруги поселяются в два отдельных
Комфортная обстановка, ресторан и СПА снижают уровень стресса и, по мнению владельцев отеля, способствуют комфортному и дружелюбному расставанию.
Стандартная программа развода на 48 часов обойдется супругам в 8 тысяч долларов, а улучшенный вариант с дополнительными услугами или большим количеством дней будет стоить 13 тысяч.
Кстати, подобные отели уже работают в США, Великобритании и Нидерландах.