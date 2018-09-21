Как косаток из России продают в китайские дельфинарии

Как косаток из России продают в китайские дельфинарии

Россия — единственная страна, где ловят косаток. Многие животные погибают в сетях или при транспортировке. Оставшихся чаще всего продают в китайские океанариумы за миллионы долларов.