Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ситуация на Азове взволновала ЕС
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Мальчик с аутизмом, которого травили в школе, стал моделью (фото)
Букет страшных болезней: опасен ли растворимый кофе
Американские СМИ рассказали о «божественном оружии» России
Секс, нож и видеоЕсть ли что-нибудь хуже эротических триллеров и почему их всё еще снимают
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Лобода, Пугачева, Собчак и другие на премьере «Кислоты»
Участниц шоу «Пацанки» выдали замуж
Как живет доведенная до инсульта Мишулина - СМИ
СМИ: Внешность беременной Порошиной раскритиковали
В США не могут понять, почему РФ возвращает советские пушки
МИД заявил о новых данных по гибели Ил-20
Сестры Хачатурян планировали убийство 4 года - их бабушка
Екатерина Гусева о личной жизни с Киркоровым
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
России предрекли дачный провал
Фоторепортажи
12Торжества в честь 70-летия КНДР
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
10:07 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как косаток из России продают в китайские дельфинарии

Россия — единственная страна, где ловят косаток. Многие животные погибают в сетях или при транспортировке. Оставшихся чаще всего продают в китайские океанариумы за миллионы долларов.

Наверх

Компании, которые занимаются продажей животных, уверяют, что действуют по закону. Но недавно делом заинтересовалась Генпрокуратура.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тысяча мелочей и сауна для начальника колонии. Сколько стоит "спокойно с...
Пресса Британии: Петрова и Боширова связали с "русским путчем"
США ввели санкции против россиян за вмешательство в выборы
Подрядчик «Роскосмоса» объявлен в международный розыск
Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг
Американские СМИ рассказали о «божественном» оружии России
Порошенко подал в суд на «Би-би-си» за клевету
Макгрегор выпил и упрекнул Нурмагомедова в неуважении к Путину
СМИ: ЦБ тайком выдал 20 млрд рублей на спасение Генбанка
Спорт
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ Московский «Спартак» с гостевого поражения от венского «Рапида» начал выступление в футбольной Лиге Европы
Hi-Tech
Представлена валюта будущего Она будет в тысячи раз быстрее биткоина.
Авто
Сборка УАЗ в прямом эфире: посмотри как делают Патриот Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» ведет прямую трансляцию с презентации обновленного «УАЗ Патриот». Причем это премьера в необычном режиме – мы показываем весь процесс создания машины!
Кино
Евгений Петросян пришел на шоу Андрея Малахова В очередном выпуске программы «Привет, Андрей!» приняли участие также Регина Дубовицкая и Геннадий Зюганов
Недвижимость
В Госдуме нашли способ резко снизить ставку по ипотеке
Где живут и отдыхают богатые русские и во сколько им это обходится
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Идеальный интерьер: детали, о которых нельзя забывать
Горячие темы на «Детях»
Ваше Величество Светская жизнь - 2 583
Bell Silver Два унитаза в одной квартире 187
Lexy Про любовь к чужим детям. Навеяло. 170
Марина Коломийцева Погиб единственный сын 134
Леди
Халату бой: какую одежду носить дома Почему ты стараешься красиво выглядеть при посторонних людях и совсем не задумываешься о том, как тебя видят твои родные?
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь