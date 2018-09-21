Пальмовые реки, сахарные берега. Как подделывают еду?
Молоко, полученное без коров, и мёд, который никогда не встречался с пчёлами. Объясняем, как самим распознать продуктовый фейк.
Молоко, полученное без коров, и мёд, который никогда не встречался с пчёлами. Объясняем, как самим распознать продуктовый фейк.
Надзорные ведомства то и дело находят фальсификат продуктов питания. Например, на прошлой неделе Россельхознадзор обнаружил подделку молочки в крымских детских столовых, а в конце лета пчеловоды стали жаловаться, что часть промышленного мёда ненатуральная. Объясняем, как подделывают продукты в России и можно ли это обнаружить самим.
Как подделывают?
Чаще всего подделывают высокожирные продукты. «Самое распространённое нарушение — замена молочного жира растительным (пальмовое, кокосовое и др. масла). Так, спред выдают за сливочное масло. Нередко выявляется, что белка или жира меньше, чем заявлено на упаковке, — подмены нет, но есть недостача», — рассказывает координатор Федерального проекта «За Честные Продукты!» Александр Бражко.
К этому списку можно добавить и сухое молоко, используемое вместо натурального, и добавку крахмала, чтобы сметана или творог были погуще. А фермерское молоко, начинающее портиться, реанимируют, добавив соды.
Протестировав творог 9%-ной жирности у 73 производителей, эксперты Роскачества недавно обнаружили плесень, дрожжи, кишечную палочку и недостаток молочного жира в 22 торговых марках. А 6 были 100%-ными подделками — в них нашли немолочные жиры.
Чем опасно?
Как отличить подделку?
Как подделывают?
Четверть всего шоколада на прилавках — ненатуральный продукт. Это кондитерские изделия, содержащие эквиваленты
Закон разрешает изготавливать молочный шоколад с использованием эквивалентов и даже заменителей масла какао, допускает замену молочного жира растительным. Существуют заменители
какао-маслалауринового типа — такой «шоколад» называют лауриновой плиткой.
Чем опасно?
«Плохо от такого шоколада вам не станет, но есть вероятность несоблюдения положенных человеку БЖУ (белки, жиры, углеводы). Шоколад и без того насыщен жирами, а вкупе с продукцией из “пальмы” есть вероятность не получить из него ещё белки, углеводы и перенасытиться вредным жиром», — считает Л. Викулова.
Как отличить подделку?
Как подделывают?
Есть четыре способа фальсификации мёда. Первый — химический: в патоку добавляют вкусовые и ароматические вещества. На таком товаре «синтетика» бывает указана, правда, мелкими буквами. Второй способ — «бодяга»: натуральный мёд нагревают до 70 °C, разбавляют сахарным сиропом и проваривают. Третий — продажа незрелого мёда, по сути, рано откачанного нектара, в котором много воды. И четвёртый — сахарный. Получается смесь, похожая на мёд, путём кислотного гидролиза тростникового сахара с помощью лимонной или другой кислоты.
«Купажа — смеси из разных сортов мёда — лучше избегать: есть вероятность купить суррогат», — предупреждает президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов. — И не покупайте мёд у перекупщиков. Они за копейки скупают остатки мёда у пчеловодов после ярмарок или в конце сезона, перемешивают его с орехами, ягодами и выдают за медовые композиции.
Чем опасно?
Пользу, на которую рассчитывали, от такого продукта вы не получите. Кстати, не будет толка и от натурального, но разогретого мёда: после температуры выше 60 °C все активные вещества в нём распадаются.
Как отличить подделку?
Самый дорогой продукт — икру — делают без рыбы: из водорослей, желатина и ароматизаторов. Эта технология имитации позволяет продавать банку красной икры по 150−200 руб., а чёрной — по 1500—2000 руб.
Натуральную икру же часто делают из… испорченной. Верхний слой у неликвида снимают, остальное размешивают, добавляют консерванты, масло и выдают продукт за свежий. Грешат этой «технологией» продавцы икры на развес. Рыбу тоже подделывают, точнее, выдают один (более дешёвый) вид рыбы за другой. Например, могут на всей красной рыбе писать «лосось», хотя как такового лосося нет, есть подвиды лососевых — сёмга, форель, кижуч, кета, нерка и др. Причём продают такой «лосось» по одной цене, хотя, например, кижуч и нерка дешевле, чем сёмга и форель.
Подменяют понятия продавцы и для аквакультурной рыбы. Например, дорадо могут выдавать за дикую рыбу и дерут за неё в 2−3 раза больше положенного.
Наконец, популярна фальсификация рыбных консервов. Чаще всего фальсифицируют лососевые виды, так как признаки этих рыб схожи: без головы, плавников и тушки понять, какой именно вид лососевых упрятан в банке, невозможно. Бывает, когда производители хитрят с сайрой в консервах, заменяя её на сардинеллу или сельдь. По вкусу, особенно после добавления приправ, эти виды похожи, но имеют меньшую ценность, чем сайра.
Чем опасно?
Испорченной рыбой или икрой можно отравиться.
Как не купить подделку?
Как подделывают?
Чаще всего обманом занимаются производители «навороченного» хлеба: скажем, в бездрожжевом на самом деле всё же есть обычные дешёвые дрожжи, а в безглютеновом — глютен. Хлеб в
А вот у самых ходовых булок и батонов основная проблема в муке, из которой он изготовлен.
Раньше, в прошлом веке, хлеб выпекали из муки пшеницы 3-го класса, в качестве улучшителей используя муку из пшеницы 1-го и 2-го классов. Ближе к 2000 г. стали печь хлеб из муки 4-го класса, а сегодня — пробуют добавлять муку 5-го класса (из фуражного зерна, идущего на корм скоту. — Ред.) А у такой очень мало клейковины, по сути, пониженное содержание белка. И, чтобы это восполнить, нужны улучшители.
Чем опасно?
Такой хлеб не даст человеку нужного количества клейковины (белка), ради которой хлеб и едят. К тому же есть версии, что ряд улучшителей, используемых для приготовления булок, может содержать в себе кальциевую соль, которая способна вызывать головные боли.
Как отличить подделку?
Как подделывают?
«Самый популярный метод фальсификации колбасы — замена одного вида мяса другим, более дешёвым: например, вместо говядины или свинины производитель использует курицу, — говорит заместитель руководителя Роскачества Мария Сапунцова. — Согласно рекомендациям ГОСТ Р 52196−2011, колбаса “Докторская” должна быть изготовлена из
Хитрят производители и с массой мяса, увеличивая её путём шприцевания и добавления влагоудерживающих агентов. Понять это потребитель может, только приготовив блюдо. Например, когда из 0,5 кг чистого мяса после варки или жарки остаётся, к примеру, всего 0,3 кг — вода испарилась.
Чем опасно?
Вы едите совсем не то, на что рассчитываете: тут и жирные, но не питательные шкурки птицы, и потенциально опасная соя, и увеличивающая вес химия (на неё, кстати, у организма может быть аллергическая реакция).
Как отличить подделку?
Какую колбасу подделывают чаще?
1. Варёная.
Самая подделываемая колбаса. В ней могут присутствовать заменители белка, крахмал, консерванты, эмульгаторы.
2.
В такую колбасу часто добавляют пищевые фосфаты, ароматизаторы и большое количество специй.
3. Салями.
Найдутся стабилизаторы, антиоксиданты, консерванты, красители и декстрин — растворимое вещество из крахмала.
4. Сервелат.
Добавляют пищевые красители, ускорители созревания и крахмал.
5. Сырокопчёная.
Её фальсифицировать трудно, так как из мяса высокого качества убирают всю жидкость. В высушенную колбасу можно добавить лишь усилители вкуса.