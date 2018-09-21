Тропические шершни осваивают Европу и нападают на людей

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Вид Vespa velutina не является «родным» для Франции. Считается, что в стране они появились в 2004 году, когда насекомых завезли из Китая. К 2010 году тропические шершни расселились по всей юго-западной территории страны, а в последующие годы добрались до регионов, граничащих с Бельгией, Германией, Италией и Швейцарией.

Отмечается, что в северном регионе Франции Нормандии на этой неделе после нападения насекомых погиб 57-летний мужчина. Находившуюся с ним женщину с многочисленными укусами доставили в больницу. Также в одном лишь региональном департаменте Манш сообщили, что за три месяца насекомые напали на 180 человек, одного из которых ужалили 15 раз.

Яд шершней, включая тропических, не всегда приводит к летальному исходу. Смерть наступает только в случае, если у человека есть аллергия или он пострадал от множественных укусов.

После недавней гибели человека на севере страны французские пожарные предупредили граждан, чтобы они не пытались самостоятельно уничтожать гнезда шершней и что жала насекомых способны проходить сквозь большинство видов одежды.

В случае нападения шершней спасатели рекомендуют спрятаться в замкнутом пространстве, например, в машине или в здании, в которые насекомые не способны проникнуть.