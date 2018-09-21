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07:13 (мск), источник: Известия

Спутник NASA обнаружил две похожих на Землю планеты

Новый спутник NASA — TESS, созданный с целью поиска похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы, обнаружил уже вторую экзопланету всего за два дня. Об этом ученые сообщили в Twitter.

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Источник: NASA/AP

«Вторая планета-кандидат обнаружена! Немного больше, чем Земля, эта планета вращается вокруг LHS 3844, карликовой звезды класса М в 49 световых годах отсюда, каждые 11 часов», — говорится в сообщении.

Найденную экзопланету уже окрестили «горячая Земля».

Первую планету, похожую на нашу, аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил 19 сентября. Находку назвали «суперземля», находится она в 60 световых годах от Земли.

В NASA не исключили, что на ней может быть вода.

TESS запустили в апреле 2018 года. Его создатели рассчитывают, что он исследует около 200 тыс. ближайших к Солнцу звезд в течение двух лет, а полученные от него данные позволят расширить список известных экзопланет.

Непосредственно жизнь на других планетах аппарат не ищет, однако добытая им информация поможет составить список планет, на которых она потенциально возможна.

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