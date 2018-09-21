Спутник NASA обнаружил две похожих на Землю планеты
Новый спутник NASA — TESS, созданный с целью поиска похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы, обнаружил уже вторую экзопланету всего за два дня. Об этом ученые сообщили в Twitter.
Новый спутник NASA — TESS, созданный с целью поиска похожих на Землю планет за пределами Солнечной системы, обнаружил уже вторую экзопланету всего за два дня. Об этом ученые сообщили в Twitter.
«Вторая
Найденную экзопланету уже окрестили «горячая Земля».
Первую планету, похожую на нашу, аппарат TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) обнаружил 19 сентября. Находку назвали «суперземля», находится она в 60 световых годах от Земли.
В NASA не исключили, что на ней может быть вода.
TESS запустили в апреле 2018 года. Его создатели рассчитывают, что он исследует около 200 тыс. ближайших к Солнцу звезд в течение двух лет, а полученные от него данные позволят расширить список известных экзопланет.
Непосредственно жизнь на других планетах аппарат не ищет, однако добытая им информация поможет составить список планет, на которых она потенциально возможна.