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09:14 (мск), источник: РИА Новости

Гаджет-ножницы-бумага: ученые показали, как технологии вредят психике детей

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) изучили особенности взаимодействия детей с гаджетами и другими компьютерными технологиями и предложили новые рекомендации по их использованию. Данные этого исследования опубликованы в научном журнале «Психологическая наука и образование».

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня компьютерные технологии и мобильные гаджеты активно вторгаются в жизнь детей с первых ее месяцев. К концу дошкольного возраста уже около 80% детей России активно пользуются компьютером. В данной ситуации крайне важна позиция специалистов.

«Сейчас есть тенденция встраивать компьютерные технологии в дошкольное образование без соответствующих исследований. Между тем, именно в таком возрасте у детей формируются ключевые способности: речь, восприятие, познавательная активность, воображение, самосознание», — прокомментировала РИА «Новости» один из авторов статьи, младший научный сотрудник Центра экспертизы игры и игрушек МГППУ Наталья Матушкина.

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По мнению ученых, исследования на эту тему противоречивы: они доказывают и разрушительное, и положительное влияние компьютерных технологий на психику детей. Помимо компьютера, на ребенка воздействует много факторов, учесть которые в одном исследовании почти невозможно.

«Социологические и количественные методы тут не вполне эффективны. Мы полагаем более удачным сравнительный анализ деятельности с реальным и виртуальным материалом: он показал нам, что взаимодействие детей с гаджетами принципиально отличается от традиционных форм деятельности и не компенсирует последние», — заявила Наталья Матушкина.

В проведенном специалистами МГППУ исследовании дети выполняли задание по составлению разрезной картинки двумя разными вариантами — собирая части из реальной бумаги и на экране планшета.

Большую самостоятельность и в выборе плана действий, и в оценке их успешности показали дети, работавшие с бумагой. Напротив, задание на планшете многие выполняли методом проб и ошибок, меньше варьируя свои решения.

По мнению авторов, главное отличие двух сценариев в том, что во взаимодействии с реальным материалом дети выступают субъектами деятельности — сами строят план и оценивают результат, развивая самостоятельность и инициативность.

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«Деятельность с бумагой приносит детям удовольствие от самостоятельных проб сборки изображения. А в электронной версии главным мотивом является реакция заранее заданной программы, ее поощрение/порицание, оставляющее ребенка пассивным исполнителем», — прокомментировала Наталья Матушкина.

По результатам исследования авторы рекомендуют приобщать ребенка к компьютеру максимально деликатно, не закладывать сверхценного отношения к играм и гаджетам и не предлагать те, как ежедневное поощрение либо наказание.

Они также советуют избегать игр с «затягивающим» сюжетом, которые обычно провоцируют нарушение норм СанПиН по времени пользования компьютером (10−15 минут в день для ребенка 5−6 лет).

Альтернативой специалисты МГППУ считают компьютерные игры-головоломки — их решение может способствовать полноценному познавательному развитию, при этом не вызывая зависимости.

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