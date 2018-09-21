Гаджет-ножницы-бумага: ученые показали, как технологии вредят психике детей
Специалисты Московского государственного
Специалисты Московского государственного
Сегодня компьютерные технологии и мобильные гаджеты активно вторгаются в жизнь детей с первых ее месяцев. К концу дошкольного возраста уже около 80% детей России активно пользуются компьютером. В данной ситуации крайне важна позиция специалистов.
«Сейчас есть тенденция встраивать компьютерные технологии в дошкольное образование без соответствующих исследований. Между тем, именно в таком возрасте у детей формируются ключевые способности: речь, восприятие, познавательная активность, воображение, самосознание», — прокомментировала РИА «Новости» один из авторов статьи, младший научный сотрудник Центра экспертизы игры и игрушек МГППУ Наталья Матушкина.
По мнению ученых, исследования на эту тему противоречивы: они доказывают и разрушительное, и положительное влияние компьютерных технологий на психику детей. Помимо компьютера, на ребенка воздействует много факторов, учесть которые в одном исследовании почти невозможно.
«Социологические и количественные методы тут не вполне эффективны. Мы полагаем более удачным сравнительный анализ деятельности с реальным и виртуальным материалом: он показал нам, что взаимодействие детей с гаджетами принципиально отличается от традиционных форм деятельности и не компенсирует последние», — заявила Наталья Матушкина.
В проведенном специалистами МГППУ исследовании дети выполняли задание по составлению разрезной картинки двумя разными вариантами — собирая части из реальной бумаги и на экране планшета.
По мнению авторов, главное отличие двух сценариев в том, что во взаимодействии с реальным материалом дети выступают субъектами деятельности — сами строят план и оценивают результат, развивая самостоятельность и инициативность.
«Деятельность с бумагой приносит детям удовольствие от самостоятельных проб сборки изображения. А в электронной версии главным мотивом является реакция заранее заданной программы, ее поощрение/порицание, оставляющее ребенка пассивным исполнителем», — прокомментировала Наталья Матушкина.
По результатам исследования авторы рекомендуют приобщать ребенка к компьютеру максимально деликатно, не закладывать сверхценного отношения к играм и гаджетам и не предлагать те, как ежедневное поощрение либо наказание.
Они также советуют избегать игр с «затягивающим» сюжетом, которые обычно провоцируют нарушение норм СанПиН по времени пользования компьютером (10−15 минут в день для ребенка 5−6 лет).
Альтернативой специалисты МГППУ считают компьютерные
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