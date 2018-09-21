Как выглядит самая большая пещера в мире (фото)
Ее объем составляет 38,5 млн кубических метров.
Ее объем составляет 38,5 млн кубических метров.
В Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь, находится самая крупная пещера в мире — Шондонг. Ее название означает «пещера горной реки».
В отдельных местах Шондонг достигает 150 метров в ширину и 200 метров в высоту. Благодаря этому она считается пещерой с самыми широкими и высокими проходами. Ее общий объем составляет 38,5 млн кубических метров.
Шондонг — еще и очень красивая пещера. В некоторых местах в нее проникает свет, благодаря чему здесь растут трава и даже деревья. А прозрачную воду подземной реки фотографируют все попавшие в это удивительное место фотографы.
Пещера находится в национальном парке
Пещеру Шондонг местные жители нашли в 1991 году, а в 2009-м ее исследовали британские спелеологи.
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