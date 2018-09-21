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11:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самая большая пещера в мире (фото)

Ее объем составляет 38,5 млн кубических метров.

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В Центральном Вьетнаме, в провинции Куангбинь, находится самая крупная пещера в мире — Шондонг. Ее название означает «пещера горной реки».

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В отдельных местах Шондонг достигает 150 метров в ширину и 200 метров в высоту. Благодаря этому она считается пещерой с самыми широкими и высокими проходами. Ее общий объем составляет 38,5 млн кубических метров.

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Шондонг — еще и очень красивая пещера. В некоторых местах в нее проникает свет, благодаря чему здесь растут трава и даже деревья. А прозрачную воду подземной реки фотографируют все попавшие в это удивительное место фотографы.

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Пещера находится в национальном парке Фонгня-Кебанг, в 500 километрах к югу от Ханоя. Этот знаменитый парк — объект всемирного наследия во Вьетнаме. Он был создан, чтобы защитить карстовую зону с тремя сотнями пещер и гротов. Она, в свою очередь, защищает экосистему известняковых лесов Чыонгшонских гор. Общая длина пещер и гротов в парке составляет 70 км. Только 20 из них были исследованы.

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Пещеру Шондонг местные жители нашли в 1991 году, а в 2009-м ее исследовали британские спелеологи.

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