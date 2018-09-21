Богомолы стали питаться рыбой

Ранее ученые получали свидетельства очевидцев о том, что богомолы охотятся не только на членистоногих, но и на позвоночных животных, таких как небольшие птицы, ящерицы, лягушки, тритоны, мыши, змеи и черепахи. Однако в большинстве случаев эта информация либо не подтверждается, либо происходят в условиях среды с большим влиянием человека, например, в лабораториях.
В новой работе биологи описывают, как богомолы охотились на рыбок гуппи в условиях, близких к естественным — в пруду в Индии. Богомол возвращался в течение пяти дней подряд и суммарно полакомился девятью рыбами. Авторы отмечают, что это первое подобное сообщение в научной литературе.
Помимо курьезности, это наблюдение приводит к трем выводам. Во-первых, это доказывает, что один вид беспозвоночных может влиять на целую экосистему, так как сами гуппи питаются водными насекомыми. Во-вторых, это говорит о способностях богомолов охотиться в темноте, в то время как строение их глаз явно указывает на адаптацию к дневной охоте. В-третьих, этот факт может служить указанием на то, что богомолы умеют учиться. Авторы предполагают, что повторные появления богомола у пруда — это следствие личного опыта, а необычная тактика охоты говорит о развитых когнитивных способностях.