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11:22 (мск), источник: Индикатор

Богомолы стали питаться рыбой

Биологи обратили внимание что хищные насекомые богомолы, обычными жертвами которых становятся другие членистоногие, начали включать в свой рацион рыбу. Раньше биологи не замечали за богомолами подобного поведения. Работа с описанием новой тактики охоты насекомых опубликована в Journal of Orthoptera Research.

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Источник: Rajesh Puttaswamaiah

Ранее ученые получали свидетельства очевидцев о том, что богомолы охотятся не только на членистоногих, но и на позвоночных животных, таких как небольшие птицы, ящерицы, лягушки, тритоны, мыши, змеи и черепахи. Однако в большинстве случаев эта информация либо не подтверждается, либо происходят в условиях среды с большим влиянием человека, например, в лабораториях.

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В новой работе биологи описывают, как богомолы охотились на рыбок гуппи в условиях, близких к естественным — в пруду в Индии. Богомол возвращался в течение пяти дней подряд и суммарно полакомился девятью рыбами. Авторы отмечают, что это первое подобное сообщение в научной литературе.

Помимо курьезности, это наблюдение приводит к трем выводам. Во-первых, это доказывает, что один вид беспозвоночных может влиять на целую экосистему, так как сами гуппи питаются водными насекомыми. Во-вторых, это говорит о способностях богомолов охотиться в темноте, в то время как строение их глаз явно указывает на адаптацию к дневной охоте. В-третьих, этот факт может служить указанием на то, что богомолы умеют учиться. Авторы предполагают, что повторные появления богомола у пруда — это следствие личного опыта, а необычная тактика охоты говорит о развитых когнитивных способностях.

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