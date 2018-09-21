Богомолы стали питаться рыбой

Ранее ученые получали свидетельства очевидцев о том, что богомолы охотятся не только на членистоногих, но и на позвоночных животных, таких как небольшие птицы, ящерицы, лягушки, тритоны, мыши, змеи и черепахи. Однако в большинстве случаев эта информация либо не подтверждается, либо происходят в условиях среды с большим влиянием человека, например, в лабораториях.

В новой работе биологи описывают, как богомолы охотились на рыбок гуппи в условиях, близких к естественным — в пруду в Индии. Богомол возвращался в течение пяти дней подряд и суммарно полакомился девятью рыбами. Авторы отмечают, что это первое подобное сообщение в научной литературе.