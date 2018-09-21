Опрос: 40% россиян не пьют

Источник: РИА "Новости"

Так, в ходе опроса 40% россиян заявили, что совсем не пьют спиртное, при чем среди 18−24-летних так ответили 57%. Отмечается, что в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 26% россиян.

В том, что выпивают время от времени признались 58% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц, а 40% опрошенных говорят, что в последний год стали пить меньше. Об увеличении объемов потребляемого алкоголя сказали лишь 3%.

В то же время, все меньше людей считают, что вреден весь алкоголь. С тем, что существуют безвредные дозы алкогольных напитков, согласны более трети респондентов (39%).

Самым «безвредным» напитком россияне считают вино (51%): среди людей с высшим образованием эта доля достигает 61%.

Ранее более трети россиян признались, что знакомы с проблемой алкоголизма не по наслышке — у 37% жителей страны в окружении есть алкоголики.