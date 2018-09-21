Американка разогналась на велосипеде до 295,6 км/ч
Результат стал новым мировым рекордом скорости.
Результат стал новым мировым рекордом скорости.
Заезд американки Денис
Велосипед рекордсменки из легких углеродных материалов был оборудован специальными зубчатыми колесами, обеспечивающими устойчивость на больших скоростях. Предыдущий мировой рекорд в 1995 установил голландец Фред Ромпельберг: 268,7 км/ч. Прошлый рекорд среди женщин установила в 2016 сама же Мюллер-Коренек: тогда она разогналась до 237,7 км/ч.