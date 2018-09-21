Американка разогналась на велосипеде до 295,6 км/ч

Заезд американки Денис Мюллер-Коренек проходил по дну высохшего соляного озера Бонневилль в штате Юта, США. Эту трассу регулярно используют для установления максимальной скорости в автомобильных заездах, поскольку гладкая соляная поверхность озера уменьшает трение. Велосипед 45-летней мамы троих детей, в прошлом чемпионки США по маунтинбайку и велотреку, разогнали при помощи драгстера до 240 км/ч, а, после того, как тросы отсоединили, Мюллер-Коренек разгонялась самостоятельно еще 5 км.