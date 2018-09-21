Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель оскорбила Мэй: демонстративно отказалась жать руку - СМИ
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Лера Кудрявцева уснула в детской кроватке
Умерла в прямом эфире «Доброго утра» - СМИ
Суд вынес решение после фото обнаженной Кейт Миддлтон
На Дальнем Востоке стартовали масштабные военные учения На Дальнем Востоке начались маневры войск «Восток-2018»
«Погибли, потому что боролись»: что случилось с Ту-160
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
Участниц шоу «Пацанки» выдали замуж
Умер один из старейших телеведущих мира
«Всех алкоголиков ждет одна участь». Хабиб — о Макгрегоре
Два очка Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
Россиянка о месте в Таиланде: жить можно бесплатно сколько угодно
Владелица магазина испугалась, узнав, что изменила
Новый Volkswagen Transporter: революционный дизайн (ретро)
В ПДД хотят закрепить еще один отличительный знак
Российский полицейский убил табуретом пенсионера
Гостья умерла в прямом эфире "Доброго утра"
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
17Идем на «Восток»
12:15 (мск), источник: Моя Планета

Американка разогналась на велосипеде до 295,6 км/ч

Результат стал новым мировым рекордом скорости.

Наверх

Заезд американки Денис Мюллер-Коренек проходил по дну высохшего соляного озера Бонневилль в штате Юта, США. Эту трассу регулярно используют для установления максимальной скорости в автомобильных заездах, поскольку гладкая соляная поверхность озера уменьшает трение. Велосипед 45-летней мамы троих детей, в прошлом чемпионки США по маунтинбайку и велотреку, разогнали при помощи драгстера до 240 км/ч, а, после того, как тросы отсоединили, Мюллер-Коренек разгонялась самостоятельно еще 5 км.

Во время загрузки произошла ошибка.

Велосипед рекордсменки из легких углеродных материалов был оборудован специальными зубчатыми колесами, обеспечивающими устойчивость на больших скоростях. Предыдущий мировой рекорд в 1995 установил голландец Фред Ромпельберг: 268,7 км/ч. Прошлый рекорд среди женщин установила в 2016 сама же Мюллер-Коренек: тогда она разогналась до 237,7 км/ч.

Персидский дворец поразил археологов
Китай призвал США отменить санкции из-за российского оружия
Штормовой ветер «сдул» водопад (видео)
В Лондоне нашли виновника гибели сотен кошек
Банк России отказался вредить рублю
Американские СМИ рассказали о «божественном» оружии России
Богомолы стали питаться рыбой
Опрос: 40% россиян не пьют
Спорт
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ Московский «Спартак» с гостевого поражения от венского «Рапида» начал выступление в футбольной Лиге Европы
Hi-Tech
США обеспокоены «божественным» оружием России Что так напугало Америку?
Авто
Сборка УАЗ в прямом эфире: посмотри как делают Патриот Прямо сейчас «Авто Mail.Ru» ведет прямую трансляцию с презентации обновленного «УАЗ Патриот». Причем это премьера в необычном режиме – мы показываем весь процесс создания машины!
Кино
Евгений Петросян пришел на шоу Андрея Малахова В очередном выпуске программы «Привет, Андрей!» приняли участие также Регина Дубовицкая и Геннадий Зюганов
Недвижимость
Россиянам посоветовали скорее покупать квартиры
Названа лучшая профессия для покупки жилья
«Умные» города в Индии оказались непригодными для жизни
5 классных идей для маленьких квартир из западных проектов
Дети
Мария Порошина рассекретила отца пятого ребенка Актриса решила расставить все точки над i
Леди
Халату бой: какую одежду носить дома Почему ты стараешься красиво выглядеть при посторонних людях и совсем не задумываешься о том, как тебя видят твои родные?
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь