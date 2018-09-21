Калифорния запретила раздавать соломинки с напитками

Источник: bridgesward/СС0

Большая часть пластика, выбрасываемого в окружающую среду, в конечном итоге оказывается в Мировом океане. Там он, во-первых, представляет опасность для птиц и морских животных (как, например, для этой черепахи, ставшей символом борьбы с соломинками), а во-вторых, постепенно деградирует до микропластиковых частиц, которые уже находят в водопроводной воде по всему миру.

Калифорния стала первым штатом, который ввел ограничения на использование одноразовых соломинок в рамках борьбы с пластиковым загрязнением Мирового океана. Ранее Сан-Франциско и Сиэтл, два города на западном побережье США, полностью запретили трубочки, аналогичные законопроекты уже предложены для Нью-Йорка и Вашингтона. Кроме того, против соломинок выступили, в частности, сеть кофеен Starbucks и несколько американских авиакомпаний.

Калифорнийский закон вступит в силу с 1 января и коснется только полноценных ресторанов с официантами, но не ресторанов быстрого питания. Нарушители после двух предупреждений заплатят штраф, максимальный размер которого ограничен 300 долларами в год. Агентство отмечает, что ресторанный бизнес не выступал против закона, критики которого говорят, что такое излишнее ограничение со стороны государства не будет иметь ощутимого эффекта для окружающей среды. Экологические организации поддержали новую меру, отметив, что это небольшой шаг в верном направлении, так как основные и наиболее опасные загрязнители океана — это не соломинки, а, к примеру, брошенные рыболовные снасти.

Одновременно с ограничением на соломинки Браун подписал закон, требующий, чтобы напитком по умолчанию с детскими обедами в фастфудах и обычных ресторанах было молоко или вода — о сладких газированных напитках или соке также придется попросить отдельно. Этот закон, направленный на борьбу с ожирением, также вступит в силу с начала нового года.

Другое направление борьбы с пластиком — пакеты, использование которых все активнее запрещают и ограничивают: такие ограничения в разной форме действуют в 40 странах мира. Так, правительство Новой Зеландии в начале августа заявило, что намерено запретить использование одноразовых пластиковых пакетов в течение года.