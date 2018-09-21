В России найдены останки древнейшего животного на Земле

Самым древним идентифицированным животным оказалась дикинсония — ископаемое животное эдиакарского периода (635—542 млн лет назад). Она была открыта еще в середине ХХ века, но до сих пор не было ясно до конца, была ли она действительно животным, либо относилась к грибам, лишайникам или особому, уже не существующему царству живой природы.