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13:29 (мск), источник: Газета.Ру

В России найдены останки древнейшего животного на Земле

Древнее животное удалось идентифицировать при помощи жировых клеток, найденных на территории России. Возраст находки составил 558 млн лет.

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Исследование провел международный коллектив ученых из РАН, Австралийского национального университета и Бременского университета в Германии. Результаты были опубликованы в журнале Science.

Самым древним идентифицированным животным оказалась дикинсония — ископаемое животное эдиакарского периода (635—542 млн лет назад). Она была открыта еще в середине ХХ века, но до сих пор не было ясно до конца, была ли она действительно животным, либо относилась к грибам, лишайникам или особому, уже не существующему царству живой природы.

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Австралийский исследователь Илья Бобровский обнаружил на территории России, неподалеку от Белого моря, останки дикинсонии, содержавшие молекулы холестерина. Это позволило поставить точку в спорах — наличие холестерина в организме свойственно только животным.

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