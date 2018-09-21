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20:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа стоимость спокойной «отсидки» в сибирской колонии

Жительница Ханты-Мансийского автономного округа рассказала журналистам о вымогательствах в колонии города Сургута, где отбывает наказание ее сын. Ее рассказ в пятницу, 21 сентября, публикует «Русская служба Би-би-си».

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По словам женщины, сотрудники колонии № 11 требуют с заключенных деньги за «спокойную жизнь», а в случае, если человек отказывается платить, его переводят в карцер или СУС, то есть на отдельную зону со строгими условиями содержания.

В настоящий момент сын собеседницы издания по фамилии Тагиев отбывает наказание за убийство и уже отсидел 12 лет. В 2016 году он решил подать заявление на УДО, поскольку за последние годы на него не было оформлено ни одного нарушения.

По словам заключенного, незадолго до заседания суда, на котором должны были рассмотреть возможность его досрочного освобождения, сотрудники начали намекать, что положительное решение стоит денег. За это, а также перевод из СУСа и «спокойную» жизнь в колонии, с Тагиева потребовали 4,5 миллиона рублей. Таких денег у семьи заключенного не было.

Сделка не состоялась, после чего суд отказал ему в праве на УДО, а затем и в переводе в колонию-поселение. Через некоторое время, по словам Тагиева, тюремщики предложили ему заплатить меньшую сумму — 300 тысяч рублей, уже за то, чтобы тот досидел свой срок без взысканий. Брат заключенного передал в колонию деньги в замороженной туше барана.

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Впоследствии заключенный Тагиев был вынужден заплатить тюремщикам еще 300 тысяч, кроме этих денег с его семьи потребовали пару баранов на Новый год, три упаковки гирлянд, четыре обогревателя и цветной принтер.

Зимой 2018 года об истории Тагиева узнало региональное управление ФСИН. В результате был уволен начальник колонии, но, со слов родственников заключенных, поборы полностью не прекратились. Им приходится дарить исправительному учреждению технику и стройматериалы для ремонта.

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