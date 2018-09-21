NASA засняло редкие светящиеся облака

Миссия NASA PMC Turbo проходила в июле в течение пяти дней. С ракетного полигона Эсрейндж в Швеции ученые запустили в мезосферу гигантский воздушный шар с семью камерами высокого разрешения и прибором LIDAR (устройством для обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света). В итоге было получено шесть миллионов фотографий.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NWb5SF8hFyE?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи надеются, что полученная информация поможет им лучше понять структуру верхней атмосферы Земли, чтобы улучшить прогнозирование погоды.

Феномен серебристых облаков

Серебристые облака — самые высокие облачные образования в мезосфере, возникающие на высоте 70−95 километров. Для их образования требуются большое количество водяного пара, очень низкая температура, наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращающиеся затем в кристаллы льда.