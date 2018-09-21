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16:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Женщина изобрела новый способ паковать чемоданы

И доказала мужу, что он был неправ.

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Готовясь к недельному отпуску, австралийка смогла уместить вещи для четырех человек всего в один чемодан.

Фотографии своего способа паковать вещи она распространила в соцсетях и сразу же собрала сотни восторженных комментариев со всего мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мать семейства свернула одежду в трубочки. Обувь и туалетные принадлежности она не стала складывать в чемодан, поместив их в рюкзаки.

По словам «изобретательницы», она бросила вызов мужу. Он заявлял, что женщина не сможет ограничиться одним чемоданом. Теперь австралийка с удовольствием хвастается своим успехом.

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