Полчища муравьев напали на церковь в Перу (видео)
Настоящий апокалипсис.
Настоящий апокалипсис.
В соцсетях появился довольно пугающий ролик из одной христианской церкви в Перу. На видео можно разглядеть церковный хор и немногочисленных прихожан, которые пытаются молиться и одновременно стряхивать с себя муравье. А их, судя по всему, набилось в помещение несколько тысяч.
Где именно было снято видео и почему насекомые атаковали церковь — не сообщается. Но выглядит это, как предвестник апокалипсиса. По крайней мере, так решили пользователи соцсетей, которые оставляли свои комментарии под роликом.
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