Полчища муравьев напали на церковь в Перу (видео)

В соцсетях появился довольно пугающий ролик из одной христианской церкви в Перу. На видео можно разглядеть церковный хор и немногочисленных прихожан, которые пытаются молиться и одновременно стряхивать с себя муравье. А их, судя по всему, набилось в помещение несколько тысяч.