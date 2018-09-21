В России создали портативную солнечную батарею для чукотских яранг
Она запасает энергию от фотоэлементов днем и отдает ее ночью.
Она запасает энергию от фотоэлементов днем и отдает ее ночью.
Исследователи из
Общая площадь батарей в разложенном виде около половины квадратного метра. В сложенном — вдвое меньше. Внутри «чемодана» находится
Емкость аккумулятора — 480
Днем разложенный «солнечный чемодан» зарядит свою батарею за время от четырех часов (солнечный день летом) до
Сейчас компания открыла предзаказы на серийные поставки «солнечных чемоданов» в 2019 году. Параллельно рассматриваются возможности производства версий, отличающихся от базовой комплектации по мощности и емкости.
Исходно «солнечный чемодан» разрабатывался для яранг — неподключенных к сетям удаленных жилищ на Чукотке. Летом длительность светового дня там весьма значительна, что позволяет при необходимости весьма интенсивно заряжать батарею. подобное устройство может пригодиться и туристам, также зачастую лишенным доступа к энергосетям общего пользования.
В приборе используются гетероструктурные солнечные батареи, сочетающие базовый слой монокристаллического кремния (имеет высокое КПД при близком к прямому углу падения солнечных лучей), и нанесенный поверх него слой микроморфного кремния, с меньшим КПД, но лучшей способностью преобразовывать в электроэнергию лучи, падающие под значительным углом. За счет этого совокупный КПД двуслойного фотоэлемента выше 20 процентов, причем он остается довольно большим даже под косыми солнечными лучами — то есть вечером, утром, осенью, весной и зимой, когда обычные однослойные монокристаллические фотоэлементы работают не лучшим образом. На данный момент такие двуслойные солнечные батареи — не самая распространенная технология, в силу значительной сложности их изготовления. Например, подобные фотоэлементы выпускает Panasonic (в том числе на совместных с Tesla предприятиях), но в мире подобных производителей пока всего четыре. «Хевел» начал их производство в Чувашии лишь в прошлом году, и мощность его завода пока довольно небольшая по мировым меркам — 160 мегаватт солнечных батарей в год.