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18:10 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Зубы древнейших хищников могли восстанавливаться

Один из примеров — конодонты, похожие на угрей.

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У первых хищников, которые появились на земле 480 миллионов лет назад, были зубы, которые могли восстанавливаться.

Команда палеонтологов из Университета Эрлангена — Нюрнберга опубликовала соответствующие доказательства в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

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Один из примеров таких хищников — конодонты, класс вымерших животных из типа хордовых. Внешним обликом они были похожи на современных угрей. Окаменелости зубовидных скелетных остатков конодонтов обнаружены в морских осадках различного геологического возраста.

Хватая добычу, эти доисторические «угри» иногда повреждали зубы, но затем те полностью восстанавливались. Этот факт удалось установить благодаря электронным микроскопам и рентгеновским лучам. Ученые изучили разные слои зубов конодонтов и их химический состав, чтобы понять, как те росли.

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Исследователям удалось установить определенную цикличность, с которой зубы хищников стирались или ломались, а затем восстанавливались. Животные «прятали» зубы в период покоя. В это время на них в эпидермальном кармане наслаивались свежие слои.

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