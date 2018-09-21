Зубы древнейших хищников могли восстанавливаться
Один из примеров — конодонты, похожие на угрей.
Один из примеров — конодонты, похожие на угрей.
У первых хищников, которые появились на земле 480 миллионов лет назад, были зубы, которые могли восстанавливаться.
Команда палеонтологов из Университета Эрлангена — Нюрнберга опубликовала соответствующие доказательства в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.
Один из примеров таких хищников — конодонты, класс вымерших животных из типа хордовых. Внешним обликом они были похожи на современных угрей. Окаменелости зубовидных скелетных остатков конодонтов обнаружены в морских осадках различного геологического возраста.
Хватая добычу, эти доисторические «угри» иногда повреждали зубы, но затем те полностью восстанавливались. Этот факт удалось установить благодаря электронным микроскопам и рентгеновским лучам. Ученые изучили разные слои зубов конодонтов и их химический состав, чтобы понять, как те росли.
Исследователям удалось установить определенную цикличность, с которой зубы хищников стирались или ломались, а затем восстанавливались. Животные «прятали» зубы в период покоя. В это время на них в эпидермальном кармане наслаивались свежие слои.
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