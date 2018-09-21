В Москве рабочие случайно нашли шоколад 1915 года

Неожиданную и уникальную находку сделали строители во время реконструкции особняка в Староконюшенном переулке в Москве. Бизнесмен Евгений Тростенцов опубликовал на Facebook пост, в котором рассказал, как к нему попали шоколадки возрастом более ста лет.

«Вчера рабочие, занятые на реконструкции старинного особняка в Староконюшенном переулке, принесли в Музей найденные на чердаке 2 плитки шоколада “Союзный”, выпущенного на фабрике “Эйнем” (сегодня “Красный Октябрь”) в 1915 году».

Бизнесмен отметил, что не удержался и попробовал столетний шоколад.