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18:03 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Москве рабочие случайно нашли шоколад 1915 года

И он оказался съедобным.

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Неожиданную и уникальную находку сделали строители во время реконструкции особняка в Староконюшенном переулке в Москве. Бизнесмен Евгений Тростенцов опубликовал на Facebook пост, в котором рассказал, как к нему попали шоколадки возрастом более ста лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вчера рабочие, занятые на реконструкции старинного особняка в Староконюшенном переулке, принесли в Музей найденные на чердаке 2 плитки шоколада “Союзный”, выпущенного на фабрике “Эйнем” (сегодня “Красный Октябрь”) в 1915 году».

Бизнесмен отметил, что не удержался и попробовал столетний шоколад.

«В процессе работы не сдержался и, соскоблив немного, попробовал, — вполне себе ничего, и на вкус и запах».

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