В Москве рабочие случайно нашли шоколад 1915 года
И он оказался съедобным.
И он оказался съедобным.
Неожиданную и уникальную находку сделали строители во время реконструкции особняка в Староконюшенном переулке в Москве. Бизнесмен Евгений Тростенцов опубликовал на Facebook пост, в котором рассказал, как к нему попали шоколадки возрастом более ста лет.
«Вчера рабочие, занятые на реконструкции старинного особняка в Староконюшенном переулке, принесли в Музей найденные на чердаке 2 плитки шоколада “Союзный”, выпущенного на фабрике “Эйнем” (сегодня “Красный Октябрь”) в 1915 году».
Бизнесмен отметил, что не удержался и попробовал столетний шоколад.
«В процессе работы не сдержался и, соскоблив немного, попробовал, — вполне себе ничего, и на вкус и запах».