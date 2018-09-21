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21:25 (мск), источник: Известия

Назван самый безопасный город в мире

Сервис Numbeo, сравнивающий статистику преступлений в мире, опубликовал на своем сайте список самых безопасных городов 2018 года.

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Источник: AP 2018

Аналитики изучили уровень преступности в 327 городах и назвали самым безопасным столицу ОАЭ Абу-Даби. Индекс преступности здесь составил всего 13,63%, а индекс безопасности — 86,37%.

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Второе место в рейтинге занимает Доха, столица Катара. Здесь индекс преступности составил 14,48%, а на третьем разместился швейцарский город Базель с 16,01% преступности.

В десятку самых безопасных городов также вошли Сингапур, Квебек (Канада), японские Осака и Токио, швейцарские Берн и Цюрих, а также Мюнхен (Германия). Москва заняла в этом рейтинге только 184 место. В российской столице уровень преступности составил 45,98%.

В марте специалисты независимого агентства Zoom Market составили опрос о безопасности российских городов. Лидером в этом рейтинге стал Екатеринбург.

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