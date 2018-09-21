Disney пересняла «Ральф против интернета» из-за обвинений в расизме

Источник: Известия

Эта героиня — единственная темнокожая принцесса мира Диснея, до этого ее можно было увидеть в картине «Принцесса и лягушка».

Пользователи Сети бурно отреагировали на трейлер мультфильма, где принцесса предстает в изменившемся обличии.

Люди раскритиковали не только распущенные волосы, но и заметно посветлевшую кожу Тианы, тонкие губы и узкий нос, которые сделали ее похожей на представительницу европеоидной расы.

По информации Wall Street Journal, Disney незамедлительно приступила к изменению сцен с темнокожей принцессой, и 20 сентября компания уже выпустила новый трейлер «Ральфа против интернета», в котором героиня предстала в оригинальном облике.

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