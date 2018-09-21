Disney пересняла «Ральф против интернета» из-за обвинений в расизме
Компания The Walt Disney пересняла сцены с принцессой Тианой для мультфильма «Ральф против интернета», который выйдет в ноябре 2018 года, сообщает «Газета.ru».
Компания The Walt Disney пересняла сцены с принцессой Тианой для мультфильма «Ральф против интернета», который выйдет в ноябре 2018 года, сообщает «Газета.ru».
Эта героиня — единственная темнокожая принцесса мира Диснея, до этого ее можно было увидеть в картине «Принцесса и лягушка».
Пользователи Сети бурно отреагировали на трейлер мультфильма, где принцесса предстает в изменившемся обличии.
По информации Wall Street Journal, Disney незамедлительно приступила к изменению сцен с темнокожей принцессой, и 20 сентября компания уже выпустила новый трейлер «Ральфа против интернета», в котором героиня предстала в оригинальном облике.
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