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21 сентября, источник: Известия

Disney пересняла «Ральф против интернета» из-за обвинений в расизме

Компания The Walt Disney пересняла сцены с принцессой Тианой для мультфильма «Ральф против интернета», который выйдет в ноябре 2018 года, сообщает «Газета.ru».

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Источник: Известия

Эта героиня — единственная темнокожая принцесса мира Диснея, до этого ее можно было увидеть в картине «Принцесса и лягушка».

Пользователи Сети бурно отреагировали на трейлер мультфильма, где принцесса предстает в изменившемся обличии.

Люди раскритиковали не только распущенные волосы, но и заметно посветлевшую кожу Тианы, тонкие губы и узкий нос, которые сделали ее похожей на представительницу европеоидной расы.

По информации Wall Street Journal, Disney незамедлительно приступила к изменению сцен с темнокожей принцессой, и 20 сентября компания уже выпустила новый трейлер «Ральфа против интернета», в котором героиня предстала в оригинальном облике.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее, 12 сентября, сообщалось, что автор сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич удалила свой аккаунт в Twitter из-за скандала, разгоревшегося на расовой почве. Поклонники раскритиковали решение Хиссрич из-за решения взять на роль ключевой героини темнокожую актрису, азиатку или представительницу нацменьшинств.

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